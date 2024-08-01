台灣奧運首牌來了！拳擊吳詩儀家麵店湧5星好評 狂刷：台灣之光
台灣奧運的第一面獎牌要開張了！中華隊拳擊女將吳詩儀在60公斤級8強賽，對決厄瓜多選手María José Palacios，吳詩儀頂住壓力，以4：1拿下勝利，挺進四強，邁向金牌之路，消息傳回台灣，不少網友湧進吳詩儀家開在台北內湖的雞湯麵店，狂刷5星好評，大讚「為國爭光，讚啦」。
記者徐銘穗/綜合報導
吳詩儀家中在內湖經營「文湖21雞湯麵」，就位在知名737巷弄裡，只賣一款主食「雞湯蕎麥麵」，雞骨熬製的清甜湯頭，配上滑嫩雞肉片跟彈牙的蕎麥麵條，組合成讓人一試成主顧的魅力滋味，必點醃料煎豬排、酥嫩雞里肌，就連小菜都是自家製，十分美味。
饕客都知道老闆正是拳擊女將吳詩怡的爸爸，這次她將為台灣帶回第一面獎牌，許多支持者和觀眾都到麵店的Google評論，狂刷5星好評，並留言大讚「恭喜奪牌」、「5顆星是送給2024巴黎奧運為國爭光的詩儀」、「台灣之光，優質店家」，目前麵店Google評價已有4.4顆星，評價超過千則。
文湖21雞湯麵
地址：台北市內湖區麗山街68巷5號
聯絡電話：（02）－27718881
營業時間：1100～1350；1700～2050（周一公休）