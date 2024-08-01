柯文哲晤日議員訪團 意有所指？盼台灣政府可信、司法公平
民眾黨主席柯文哲昨與立委黃珊珊、吳春城等人，共同接待日本「人權外交跨黨派議員聯盟」，雙方就外交國防政策、少子化問題等交換意見。針對訪團成員問到民眾黨希望台灣成為怎麼樣的國家時，柯文哲則表示，他期盼台灣成為「政府可信、司法公平、人民遵守法律、公務員服務人民的正常化國家」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨國際事務顧問謝明珠及柯文哲辦公室涉外事務總監周台竹，昨隨同黨主席柯文哲接待日本議員訪團。柯文哲致詞表示，台灣跟日本因地理位置、歷史文化及民主價值有深刻連結，也表現在雙方人民的好感度上。最新數據顯示，台日雙方人民的互相滿意度皆高於6成。台日在震災和疫情時的共患難的精神，「世界上大概沒有哪兩個國家比台灣跟日本的關係還要緊密」。
柯文哲強調，前幾天舉辦美日2+2峰會，再次提到台海安全的重要性，他認為中國的崛起確實帶給周邊國家些許壓力。因此，柯文哲除強調美日台應恢復李登輝前總統時期建立的「明德專案」國安高層會議，也再次表達嚇阻及溝通的重要性。
訪團成員最後問到台灣民眾黨希望台灣成為怎麼樣的國家時，柯文哲則表示，他期盼台灣成為「政府可信、司法公平、人民遵守法律、公務員服務人民的正常化國家」。新竹市長高虹安遭判刑、他在北市府時期捲入的京華城容積率案也引起各界討論的此時，這番感嘆似乎頗令人玩味。