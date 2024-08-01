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北韓在等川普回來重啟核談判！叛逃外交官：金正恩不太懂國際外交

▲有外媒引述北韓叛逃外交官爆料，如果川普真的重回白宮，金正恩打算與華府重啟核武談判。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒引述北韓叛逃外交官爆料，如果川普真的重回白宮，金正恩打算與華府重啟核武談判。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

美國11月就要舉行總統大選，其中共和黨候選人川普（Donald Trump）能否回鍋的討論度極高，有外媒引述北韓叛逃外交官爆料，如果川普真的重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判。

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根據《路透社》報導，北韓駐古巴大使館參贊李一奎（Ri Il Gyu，音譯），去年11月帶著妻兒叛逃韓國，成為自2016年來，逃往韓國的最高階外交官，日前他接受國際媒體訪問，透露北韓已將俄羅斯、美國與日本，當作今年以後的外交政策優先事項。

據李一奎所說，若川普真的在11月勝選，平壤非常樂意與美國重啟核武談判，目標是撤銷武器制裁、從「支持恐怖主義的黑名單」被移除、尋求經濟援助，說明北韓可能在核武立場上回心轉意，一改近來頻頻挑釁的態度。

李一奎並踢爆，2019年，金正恩與時任美國總統川普在越南的河內峰會以失敗告終，是因為金正恩在核武問題上，信任「沒經驗、一無所知的」軍事指揮官，直言金正恩其實不太懂國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷。

李一奎並補充說，下次會談，北韓外務省應該就會負責主導，到時候川普就沒那麼容易再綁住北韓手腳4年了。

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