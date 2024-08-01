東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

奧運男籃／對美國轟24分！前台籃洋將Nuni Omot「對位詹皇」爆發

▲南蘇丹前鋒Nuni Omot攻下全場最高的24分，他此役需要多次對位防守到「詹皇」LeBron James，表現精采。他曾經有機會來到台灣T1聯盟打球，可惜最終未能成行。（圖／美聯社／達志影像）
▲南蘇丹前鋒Nuni Omot攻下全場最高的24分，他此役需要多次對位防守到「詹皇」LeBron James，表現精采。他曾經有機會來到台灣T1聯盟打球，可惜最終未能成行。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃小組賽，南蘇丹以86：103輸給美國隊，不過南蘇丹前鋒Nuni Omot攻下全場最高的24分，他去年差點就來到台灣T1職籃打球，已經和臺中太陽隊簽約，可惜最終未能成行。Nuni去年世界盃就已經證明過自己的水準，絕對是世界級的球員，希望他未來仍有機會來台獻技。

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Nuni對位詹皇　狂砍全場最高24分

在此役中，Nuni先發出賽，砍下兩隊之冠的24分，也是全場唯一得分超過20分的球員，在場上眾多NBA全明星球員齊聚的情況下，這相當不容易。他此役12投8中，三分球5投3中，是球隊進攻端支柱，而且在防守端多次對位到「詹皇」LeBron James，攻防任務艱鉅。

Nuni曾有機會來台灣打球

Nuni身高206公分、體重98公斤，目前還沒30歲，出生於非洲肯亞，大學期間曾為美國貝勒大學（Baylor University）籃球隊效力，大學期間三分命中率更是高到43.3%，在12大聯盟（Big 12 Conference）中排名第五。努尼曾為NBA G聯盟的長島藍網、威斯特徹斯特尼克、奧西歐拉魔術效力，做為一名小前鋒職業生涯投籃命中率高達48.7%、三分球命中率38％、罰球命中率超過80% 以上。

2022年2月Nuni被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上參加2023年世界籃球聯賽預選賽，他在同年也拿下非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」，之後太陽隊在7月底宣布和他簽約。

不過那一季太陽隊最終並未參賽，T1聯盟宣布臺中太陽無法符合財務資格規範未獲得2023–24年賽季參賽資格。然後在10月中，太陽宣布解散，消失在職籃舞台。

▲臺中太陽籃球隊今天（30日）正式宣布，簽下2023年在非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」206公分小前鋒努尼-奧莫特（Nuni Omot）（圖／太陽球團提供） ▲臺中太陽籃球隊去年宣布，簽下2023年在非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」206公分小前鋒努尼-奧莫特（Nuni Omot），可惜最終未能來台。（圖／太陽球團提供）

去年世界盃就已發光　Nuni有光輝未來

Nuni是相當出色的鋒線球員，去年FIBA世界盃，南蘇丹打出讓人驚艷的表現，他也是大功臣，場均可得到14.4分2.8籃板 2助攻，投籃命中率 58.3％，三分球命中率52.9％，相當高效。

不過Nuni更為人所熟知的世界盃事蹟，可能還是他誤傷塞爾維亞球員Borisa Simanic，導致對方失去一顆腎臟的悲劇。當時Simanic在禁區防守，Nuni轉身後肘擊到對方腹部，Simanic抱腹、神情痛苦，立刻被送往當地醫院，由於失血過多，加上醫院找不到合適供血的情況下，他最終被迫摘除了一顆腎臟。

▲2024巴黎奧運男籃小組賽，南蘇丹以86：103輸給美國隊，不過南蘇丹前鋒Nuni Omot攻下全場最高的24分，他去年差點就來到台灣T1職籃打球，已經和臺中太陽隊簽約，可惜最終未能成行。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃小組賽，南蘇丹以86：103輸給美國隊，不過南蘇丹前鋒Nuni Omot攻下全場最高的24分，他去年差點就來到台灣T1職籃打球，已經和臺中太陽隊簽約，可惜最終未能成行。（圖／美聯社／達志影像）

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