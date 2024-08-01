奧運男籃／對美國轟24分！前台籃洋將Nuni Omot「對位詹皇」爆發

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在此役中，Nuni先發出賽，砍下兩隊之冠的24分，也是全場唯一得分超過20分的球員，在場上眾多NBA全明星球員齊聚的情況下，這相當不容易。他此役12投8中，三分球5投3中，是球隊進攻端支柱，而且在防守端多次對位到「詹皇」LeBron James，攻防任務艱鉅。
Nuni曾有機會來台灣打球
Nuni身高206公分、體重98公斤，目前還沒30歲，出生於非洲肯亞，大學期間曾為美國貝勒大學（Baylor University）籃球隊效力，大學期間三分命中率更是高到43.3%，在12大聯盟（Big 12 Conference）中排名第五。努尼曾為NBA G聯盟的長島藍網、威斯特徹斯特尼克、奧西歐拉魔術效力，做為一名小前鋒職業生涯投籃命中率高達48.7%、三分球命中率38％、罰球命中率超過80% 以上。
2022年2月Nuni被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上參加2023年世界籃球聯賽預選賽，他在同年也拿下非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」，之後太陽隊在7月底宣布和他簽約。
不過那一季太陽隊最終並未參賽，T1聯盟宣布臺中太陽無法符合財務資格規範未獲得2023–24年賽季參賽資格。然後在10月中，太陽宣布解散，消失在職籃舞台。
▲臺中太陽籃球隊去年宣布，簽下2023年在非洲籃球聯賽（BAL）賽季獲得「年度MVP最佳有價值球員」206公分小前鋒努尼-奧莫特（Nuni Omot），可惜最終未能來台。（圖／太陽球團提供）
去年世界盃就已發光 Nuni有光輝未來
Nuni是相當出色的鋒線球員，去年FIBA世界盃，南蘇丹打出讓人驚艷的表現，他也是大功臣，場均可得到14.4分2.8籃板 2助攻，投籃命中率 58.3％，三分球命中率52.9％，相當高效。
不過Nuni更為人所熟知的世界盃事蹟，可能還是他誤傷塞爾維亞球員Borisa Simanic，導致對方失去一顆腎臟的悲劇。當時Simanic在禁區防守，Nuni轉身後肘擊到對方腹部，Simanic抱腹、神情痛苦，立刻被送往當地醫院，由於失血過多，加上醫院找不到合適供血的情況下，他最終被迫摘除了一顆腎臟。
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