鍾瑶突發現「胸部滲血」！開刀取異物隔天上工 醫生緊急抽2桶血
鍾瑶參與三立實境真人秀節目《上船了各位！》，她在錄影期間因為密集練習，游泳游了3公里導致左邊的胸大肌發炎，她當年胸部長過纖維囊腫開刀，一度很擔心是不是復發，她也回憶，當時開完刀隔天就上工，結果一覺起床發現「床上怎麼有一攤血」，醫生緊急抽了兩桶血，她還自虧：「人生難得胸部腫到C。」
記者林奕如／台北報導
鍾瑶在8年前檢查胸部有纖維囊腫，左右胸總共有約6、7顆囊腫，曾開刀取出一顆約3.5公分囊腫，現在每年健康檢查都會特別注意，沒想到這次參加錄影，造成胸大肌拉傷，修復期需要一個月，她擔心訓練跟不上，跑步一震動就不舒服，「我確實有一點想哭，我好像落後別人很多，最後跑完5公里，大家都歡呼，好像是我一個人比賽。」
該節目邀請藝人郭泓志、胡宇威、鍾瑶、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、KID林柏昇加上日本人氣藝人羅蘭，挑戰從花蓮划獨木舟至日本石垣島，最終耗時55小時完成挑戰，沒想到爆出「郭泓志假划」新聞，鍾瑶表示，「他可能氣瘋，他是最努力練習的人，因為他夠努力，所以假划事件大家都幫忙平反，把內容放在群組，上來，KID則是很能吃苦，雖然會抱怨還是會照做。」
鍾瑶因為節目跟瑞瑪席丹有很多時間相處，有次坐火車暢聊3小時，她之前有去過歐洲，所以可以跟瑞瑪席丹用法文溝通，她驚呼，「瑞瑪席丹很好聊，火車上可能把她一生都講完了，我們大聊渣男、感情。」