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奧運羽球／不敵「麟洋配」無緣8強！中國組合感嘆：還是技不如人

▲巴黎奧運羽球男雙項目，中國組合劉雨辰／歐烜屹昨(31)日不敵台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，確定無緣晉級8強。對於這樣的結果，劉雨辰也感嘆或許就是技不如人。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙項目，中國組合劉雨辰／歐烜屹昨(31)日不敵台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，確定無緣晉級8強。對於這樣的結果，劉雨辰也感嘆或許就是技不如人。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運羽球男雙項目，我國黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在手握3勝的情況下，昨（31）日晚上8點在小組賽最後一戰對陣中國劉雨辰／歐烜屹組合，麟洋配只要能夠拿下一局就確定晉級。而最終他們不只搶下一局，更是以17：21、21：17、24：22強勢擊敗中國組合，在小組賽豪取4連勝，以分組第一順利晉級8強。賽後中國組合劉雨辰／歐烜屹接受訪問時，語氣則是顯得相對平靜，2人也表示「真的已經盡力了，無緣晉級可能就是技不如人。」

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小組賽被分在死亡之組　麟洋配沒在怕

本屆奧運男雙賽事D組可謂是名副其實的「死亡之組」，但李洋、王齊麟一進入奧運就開啟金牌模式，打出強勢表現，接連擊退日本保木卓朗／小林優吾、丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，以及美國組合美國組合邱愷翔／Joshua Yuan，在小組賽拿下3勝0敗。

昨日面對到中國劉雨辰／歐烜屹組合，麟洋配再度展現高昂氣勢，順利搶下4連勝，也確定以小組第一之姿晉級8強，今晚將要交手泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，若順利獲勝將能前進4強。

中國組合場中得知無緣晉級　賽後感嘆技不如人

而D組晉級8強第2張門票則確定由丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen搶下，這也代表著劉雨辰／歐烜屹確定本屆奧運在小組賽止步，賽後他們也接受訪問，談到當下確定無緣晉級的狀況，「在得知丹麥贏球的時候，對我們來說影響太大了。我們隱約知道不能出線了，但就算如此這場比賽我們還是希望全力以赴去打，只是腦袋感覺有點亂。

「我們都已經努力了，沒有什麼值得遺憾的，現在算是踏實了吧，不用再去想關於羽毛球的事情了。我們已經盡力了，即使狀態不好也還在堅持，只是最後還是技不如人吧，之後我們兩個人應該也不會再搭檔了。」劉雨辰賽後如此說到。

▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。而在晚間抽籤後，他們8強的對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh /Kedren Kittinupong。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙小組賽結束，我國「麟洋配」李洋／王齊麟以4勝0敗的戰績，取得小組賽分組第一，取得晉級。而在晚間抽籤後，他們8強的對手也已經出爐，對上的是泰國組合Supak Jomkoh /Kedren Kittinupong。（圖／美聯社／達志影像）

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