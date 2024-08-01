奧運羽球／不敵「麟洋配」無緣8強！中國組合感嘆：還是技不如人

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本屆奧運男雙賽事D組可謂是名副其實的「死亡之組」，但李洋、王齊麟一進入奧運就開啟金牌模式，打出強勢表現，接連擊退日本保木卓朗／小林優吾、丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，以及美國組合美國組合邱愷翔／Joshua Yuan，在小組賽拿下3勝0敗。
昨日面對到中國劉雨辰／歐烜屹組合，麟洋配再度展現高昂氣勢，順利搶下4連勝，也確定以小組第一之姿晉級8強，今晚將要交手泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，若順利獲勝將能前進4強。
中國組合場中得知無緣晉級 賽後感嘆技不如人
而D組晉級8強第2張門票則確定由丹麥Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen搶下，這也代表著劉雨辰／歐烜屹確定本屆奧運在小組賽止步，賽後他們也接受訪問，談到當下確定無緣晉級的狀況，「在得知丹麥贏球的時候，對我們來說影響太大了。我們隱約知道不能出線了，但就算如此這場比賽我們還是希望全力以赴去打，只是腦袋感覺有點亂。」
「我們都已經努力了，沒有什麼值得遺憾的，現在算是踏實了吧，不用再去想關於羽毛球的事情了。我們已經盡力了，即使狀態不好也還在堅持，只是最後還是技不如人吧，之後我們兩個人應該也不會再搭檔了。」劉雨辰賽後如此說到。
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