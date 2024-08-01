台灣第四！全球經濟自由國家新加坡奪冠 專家分析優勢
川普近期口出狂言說「台灣很有錢，應該付保護費」，引發社會熱烈討論，雖然川普的言論十分脫序，但台灣的經貿表現的確不俗。美國理財投資網站《Investopedia》報導，30多年來，「傳統基金會」（Heritage Foundation）與《華爾街日報》合作發布了年度經濟自由指數，全球自由度最高的國家為新加坡，而台灣也有上榜，排名全球第4、亞洲第2。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡以83.5分拿下全球經濟最自由國家。文章表示，新加坡在產權、貿易自由和稅收方面得分特別高。文章強調，新加坡對全球商業的開放態度和創業的簡單流程，是其特別大的優勢。
瑞士以83分排行全球經濟自由國家第2，愛爾蘭則是以82.6分排行全球經濟自由國家第3。而我國台灣則以80分上榜全球經濟自由度國家第4名，在亞洲方面排行第2。文章指出，台灣在司法效率、稅收負擔、政府支出和財政健康方面得分很高。
並且台灣堅定地致力於法治社會，並對全球商業保持開放態度。文章指出，台灣的經濟得益於運作良好的制度和監管框架、貨幣穩定和強而有力的法律框架。
報告也列出經濟自由得分最低的國家，分別為北韓（2.9）、古巴（25.7）、委內瑞拉（28.1）、蘇丹（33.9）。