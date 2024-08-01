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台灣第四！全球經濟自由國家新加坡奪冠　專家分析優勢

▲台灣在全球經濟自由度排名中位列第四名，新加坡則奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣在全球經濟自由度排名中位列第四名，新加坡則奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

川普近期口出狂言說「台灣很有錢，應該付保護費」，引發社會熱烈討論，雖然川普的言論十分脫序，但台灣的經貿表現的確不俗。美國理財投資網站《Investopedia》報導，30多年來，「傳統基金會」（Heritage Foundation）與《華爾街日報》合作發布了年度經濟自由指數，全球自由度最高的國家為新加坡，而台灣也有上榜，排名全球第4、亞洲第2。

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新加坡以83.5分拿下全球經濟最自由國家。文章表示，新加坡在產權、貿易自由和稅收方面得分特別高。文章強調，新加坡對全球商業的開放態度和創業的簡單流程，是其特別大的優勢。

▲新加坡致力於發展人工智慧，在《2024亞太區AI成熟度報告》中，被列為「AI領導者」。（圖／取自Pixabay）
▲新加坡的經濟自由度全球最高。（圖／取自Pixabay）
瑞士以83分排行全球經濟自由國家第2，愛爾蘭則是以82.6分排行全球經濟自由國家第3。而我國台灣則以80分上榜全球經濟自由度國家第4名，在亞洲方面排行第2。文章指出，台灣在司法效率、稅收負擔、政府支出和財政健康方面得分很高。

並且台灣堅定地致力於法治社會，並對全球商業保持開放態度。文章指出，台灣的經濟得益於運作良好的制度和監管框架、貨幣穩定和強而有力的法律框架。

報告也列出經濟自由得分最低的國家，分別為北韓（2.9）、古巴（25.7）、委內瑞拉（28.1）、蘇丹（33.9）。

▲瑞士政府應烏克蘭總統澤倫斯基的請求，將於6月主辦一場俄烏和平峰會。(Pixabay)
▲瑞士以83分排行全球經濟自由國家第2。(圖／Pixabay)

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