奧運桌球／王楚欽球拍被踩斷！男單慘遭爆冷出局　攝影經理要查了

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王楚欽球拍被弄壞慘遭爆冷 攝影經理要查
本來這可能只是一個場外花邊，王楚欽本人雖不滿，但也只能接受這個事實。不過後續他在男單賽事爆冷出局，讓此事再次引起討論，畢竟球拍對於桌球運動員的重要性不言而喻，而這種大型賽事發生媒體損壞選手用具的情況，也確實很罕見。
中國媒體《津雲》記者劉欣當時在現場，她表示目前攝影經理已經開始調查這件事：「許多攝影記者當時擠進教練席拍照，我的第一反應也是衝上去，但教練席並不是記者可進入的區域。頒獎儀式結束後，攝影經理說了要調查此事，記下了現場記者的證件號碼和攝影背心號，也向一些記者要了網路上流傳的影片作為證據。究竟是誰踩壞了王楚欽的球拍， 相信一定會水落石出，也會有個說法的。」
王楚欽本人直言：球拍壞了並非輸球理由
王楚欽昨天輸球後表示，自己球拍被踩斷肯定心情會受到影響，但絕非今天輸球的理由，直言自己在準備上出了很多問題，強調備用球拍手趕上沒有不同，因為都是自己的球拍。
根據一些選手的說法，其實選手和協會在這樣的大賽上肯定都會準備三塊以上好用的備用拍子，因此技術層面上球拍的影響應該是不大，但心理上肯定是一個難關。而且對於他們這樣高水平的運動員來說，一些細微的改變其實就差別很大，所以這次球拍事件才會如此受到矚目。
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