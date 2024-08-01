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奧運桌球／王楚欽球拍被踩斷！男單慘遭爆冷出局　攝影經理要查了

▲中國球王王楚欽球拍被踩斷，隔天他爆冷輸給瑞典選手莫雷加德（Truls Moregardh），導致後續一連串的事件，攝影經理也宣布要查此事。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中國球王王楚欽球拍被踩斷，隔天他爆冷輸給瑞典選手莫雷加德（Truls Moregardh），導致後續一連串的事件，攝影經理也宣布要查此事。（圖／特派記者陳云茹攝）

記者黃建霖/綜合報導

中國大陸球王王楚欽在巴黎奧運男單賽事上爆冷輸給瑞典選手莫雷加德（Truls Moregardh），奪金夢碎，這讓他前一天球拍被踩斷一事再次引起討論。根據中國媒體透露，攝影經理已經記下了下場攝影記者的攝影背心號碼和證件號碼，要揪出是誰踩壞了王楚欽的拍子。

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王楚欽在混雙金牌戰結束後，興奮地和搭檔孫穎莎及教練肖戰在場邊擁抱，這時他將球拍放在一旁，但不料場邊攝影媒體湧入拍照，過程中一片混亂，球拍在這一段時間被人踩斷。

王楚欽球拍被弄壞慘遭爆冷　攝影經理要查

本來這可能只是一個場外花邊，王楚欽本人雖不滿，但也只能接受這個事實。不過後續他在男單賽事爆冷出局，讓此事再次引起討論，畢竟球拍對於桌球運動員的重要性不言而喻，而這種大型賽事發生媒體損壞選手用具的情況，也確實很罕見。

中國媒體《津雲》記者劉欣當時在現場，她表示目前攝影經理已經開始調查這件事：「許多攝影記者當時擠進教練席拍照，我的第一反應也是衝上去，但教練席並不是記者可進入的區域。頒獎儀式結束後，攝影經理說了要調查此事，記下了現場記者的證件號碼和攝影背心號，也向一些記者要了網路上流傳的影片作為證據。究竟是誰踩壞了王楚欽的球拍， 相信一定會水落石出，也會有個說法的。」

王楚欽本人直言：球拍壞了並非輸球理由

王楚欽昨天輸球後表示，自己球拍被踩斷肯定心情會受到影響，但絕非今天輸球的理由，直言自己在準備上出了很多問題，強調備用球拍手趕上沒有不同，因為都是自己的球拍。

根據一些選手的說法，其實選手和協會在這樣的大賽上肯定都會準備三塊以上好用的備用拍子，因此技術層面上球拍的影響應該是不大，但心理上肯定是一個難關。而且對於他們這樣高水平的運動員來說，一些細微的改變其實就差別很大，所以這次球拍事件才會如此受到矚目。

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