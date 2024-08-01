TPBL／打造攻城獅運動生活圈　LIONEERS LAB健身「聚」樂部開幕

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為創造在地居民更多元的運動休閒空間，攻城獅球團自2021年成立LIONEERS HUB訓練基地後，LIONEERS Jr.籃球隊目前已擁有超過800位兒童與青少年學員，平日也開放在地民眾租借室內籃球場。今年球團再次展現將運動生活深耕在地的決心，正式成立LIONEERS LAB健身聚樂部。LIONEERS LAB館內設有專業的重訓器材區、有氧運動區、專項課程教室、多功能草皮訓練區、中央擂台區，且器材皆採用國際知名品牌Hammer Life Fitness頂級系列，盼打造最高規格且舒適的運動場所。
LIONEERS LAB將成為攻城獅體能訓練場地 日常運動還有機會巧遇球星
攻城獅球隊自LIONEERS LAB開幕後將在此進行重量訓練，在地居民日常運動期間還有機會巧遇攻城獅球員。平常就熱愛重量訓練的隊長蕭順議表示：「能夠在這邊訓練真的很幸福，這裡不僅很符合職業球員訓練需求，專項課程教室與有氧運動區的設施也非常齊全，很適合一般民眾鍛鍊身體！」未來LIONEERS LAB也會推出LIONEERS TRAINING特色課程，由攻城獅體能訓練團隊操刀，歡迎獅紫軍體驗高國豪、蕭順議訓練菜單。除此之外，還會推出Muse Girls、攻城獅球員拳擊體驗課，力邀球迷攜手同樂，期盼LIONEERS LAB能成為獅紫軍運動聚會的場所，持續在新竹推廣運動生活文化。
8月1日開幕當日免費入場 8月2日至8月7日試營運報名課程享優惠
LIONEERS LAB於8月2日至8月7日試營運期間，攻城獅季票或是權益會員皆可免費入場，且購買月訂閱會員將享有$799元優惠價，未來攻城獅會員將不僅享有主場專屬福利，LIONEERS LAB相關內容也將納入攻城獅會員福利內！一般民眾則在試營運期間享有單次入場$99元優惠價、$988元月訂閱會員優惠價。另外LIONEERS LAB也正式推出私人教練課與團體課程，團體課程目前分為有氧瑜珈課、格鬥類、TRX空中瑜伽，若在試營運期間報名以上課程，報名堂數越多則享有更優惠的報名價格，詳細課程資訊內容請參考LIONEERS LAB官方Instagram帳號：@lioneerslab。