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快訊／周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

▲TWICE成員周子瑜2015年出道至今9年，終於要發行首張個人專輯《abouTZU》。（圖／JYP Entertainment YouTube）
▲TWICE成員周子瑜2015年出道至今9年，終於要發行首張個人專輯《abouTZU》。（圖／JYP Entertainment YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜一直被爆出受到不平等待遇，「JYP娛樂」不但漏放她的專輯照片，個人活動量也不如其他成員；不過今（1）日出現反轉，周子瑜確定發專輯SOLO出道，1分鐘預告隨之曝光。

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「JYP娛樂」今晚11點在各大官方社群上傳子瑜的1分鐘預告片，寫下：「TZUYU THE 1st MINI ALBUM “abouTZU”.」子瑜確定推出人生首張專輯《abouTZU》，不少粉絲哭翻表示：「美翻天」、「子瑜應得的」。

周子瑜SOLO出道之所以會引發熱議，是因為她不斷發生被「JYP娛樂」不公平對待事件。今年7月時，TWICE官方IG釋出《DIVE》專輯發行預告，但9人預覽圖上面卻不見周子瑜，Mina個人照則出現2張，直接蓋掉子瑜位置，等到失誤被發現，官方才立即修正。

▲周子瑜SOLO預告片嗨翻粉絲，表示「這是妳應得的」。（圖／JYP Entertainment YouTube）
▲周子瑜SOLO預告片嗨翻粉絲，表示「這是妳應得的」。（圖／JYP Entertainment YouTube）
事實上，這也不是JYP第一次「消失子瑜」，2022年3月，TWICE發行日語專輯《#TWICE4》時，花絮直接去除周子瑜個人畫面，不僅全球粉絲氣歪，周子瑜的媽媽黃燕玲也罕見發文開砲，連續發文表示：「非常傻眼.....為何？？？大公司竟然犯了嚴重錯誤令人不解」、「是疏失？還是故意？」她甚至回覆網友留言證實身分：「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服自己！」

去年（2023）10月，許久沒個人活動的周子瑜，傳出被JYP冷凍，周子瑜媽媽黃燕玲意有所指的表示：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓。」被聯想是在為女兒的待遇打抱不平。

不僅如此，今年5月，TWICE志效為了宣傳出演的節目《房客》，疑似模仿8年前還是16歲的子瑜道歉中國人的影片，志效與製作組慘遭各國粉絲圍剿，但節目方跟JYP並未出面解釋跟道歉，僅是重新調整片段跟社群發文；甚至還讓志效對粉絲說出「和其他成員都是商業關係」的發言，種種舉動令人譁然。

▲《DIVE》專輯預告文案，周子瑜的照片不見（紅框），Mina則是放上相同2張。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲7月時，TWICE的《DIVE》專輯預告文案，周子瑜的照片被消失（紅框），Mina則是放上相同2張。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲子瑜媽黃燕玲不滿女兒被欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽Twitter）
▲周子瑜的媽媽黃燕玲，曾因為不滿女兒被JYP欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽X）

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