志效不演了！才模仿子瑜道歉被痛譙 她大笑：對成員都是商業關係
上個月底，南韓女團TWICE隊長志效在主持的節目預告片中，模仿隊友子瑜2016年為被舉報台獨，而說出「中國只有一個」的道歉影片，讓台灣ONCE（粉絲暱稱）一面倒暴氣、洗版開罵志效、經紀公司JYP娛樂和製作單位。怎料，風波還不滿1個月，志效昨（19）日回答ONCE提問，直言其他8名成員「都是商業關係」，震驚一票粉絲。
記者楊穎軒／綜合報導
志效在粉絲群組和ONCE互動，有人問：「隊內和誰玩得最好啊？我猜是定延歐膩（姐姐）！」沒想到，志效回覆：「其實都是商業關係！」還附上眉開眼笑的表情符號，似乎怕大家不相信，她接著補充寫下：「如果說是真正的商業關係，好像誰都不會相信」、「哈哈哈哈哈！」
對於志效的答案，許多ONCE和網友感到相當震驚，一時間還無法接受，「她現在走的是瘋子人設嗎」、「請退團」、「哇X！不想做偶像了嗎」、「第一次見到這樣的隊長」、「我祝她成功吧」、「維護團隊形象是她的工作」、「感覺就是撕破臉以後都不想裝了！」
不過也有ONCE看清現實，緩頰：「人家說的實話，就和你公司同事一樣，只是工作關係而已！」還有人認為是志效的話被斷章取義。
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