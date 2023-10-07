TWICE周子瑜疑遭冷凍！個人活動掛0 媽媽突發長文：充滿虛偽
來自台灣的韓團TWICE女星周子瑜，出道以來表現亮眼，去年全團跟經紀公司JYP續約，以滿滿團魂繼續走下去，她年初返台砸下1.8億元台幣購買百坪豪宅，星途受到看好，不過，續約至今1年卻沒有個人活動或廣告代言，疑似遭公司冷凍，讓忠實粉絲看不下去，盼公司不要浪費偶像生命，連周子瑜媽媽黃燕玲也在社群平台X發文「充滿虛偽，言辭如風吹」，被聯想是為女兒打抱不平，她緊急再度發文說明真相。
記者江芷稜／綜合報導
周子瑜母女感情要好，去年TWICE在日本推出精選輯，片頭花絮影片卻獨漏周子瑜，讓粉絲憤怒情緒炸鍋，媽媽黃燕玲也看不下去，轉發推特直呼「非常傻眼」，對於經紀公司犯這種錯誤無法理解，最後JYP趕緊發布道歉聲明，並修正影片平息怒火，粉絲一度要求周子瑜不要再續約。
TWICE全體續約後，眼尖粉絲發現，周子瑜至今除了全球巡迴演唱會外，幾乎沒有小分隊、個人活動，也沒有廣告代言，讓粉絲非常心疼，子瑜媽媽剛好此時在X發表長文，「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓」，立刻被聯想到媽媽是為女兒的待遇打抱不平。
粉絲紛紛轉發這篇文章，痛批JYP對子瑜的不公平待遇，希望經紀公司能善待偶像，畢竟女團的壽命相當有限，周子瑜媽媽得知發文引起熱議，隨後在X表示發文與接觸宗教有關，分享有感而發的勸世文，自謙才疏學淺，卻引發各位的討論迴響，希望粉絲「切莫將諸多人事物對號入座！感恩！」