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TWICE回歸「JYP消失周子瑜」！畫面太刻意　粉絲：為何這樣對她？

▲TWICE將發行新日語專輯，但預告文卻不見周子瑜，粉絲很不滿。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲TWICE將發行新日語專輯，但預告文卻不見周子瑜，粉絲很不滿。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜等9人組成，她們將於7月17日發行新日語專輯《DIVE》，但官方釋出專輯封面跟內容物等照片預告時，卻發現「子瑜被JYP消失」，再次引發眾怒。

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▲《DIVE》專輯預告文案，周子瑜的照片不見（紅框），Mina則是放上相同2張。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲《DIVE》專輯預告文案，周子瑜的照片不見（紅框），Mina則是放上相同2張。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
TWICE官方IG釋出《DIVE》發行預告，但9人預覽圖上面卻不見周子瑜，Mina個人照則出現2張，直接蓋掉周子瑜的位置，此失誤被發現後，官方已立即修正，但網友還是不滿表示：「我知道問題已經解決，但令人遺憾的是，這種情況不斷發生在她身上，公司什麼時候才能像對待其他成員一樣來對待子瑜？」

事實上，這已不是JYP第一次「消失子瑜」，在2022年3月，TWICE發行日語專輯《#TWICE4》時，花絮直接去除周子瑜個人畫面，不僅全球粉絲氣歪，周子瑜的媽媽黃燕玲也罕見發文開砲，連續發文表示：「非常傻眼.....為何？？？大公司竟然犯了嚴重錯誤令人不解」、「是疏失？還是故意？」她甚至回覆網友留言證實身分：「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服自己！」

去年（2023）年10月，周子瑜許久沒有個人活動，外傳她被JYP冷凍，周子瑜媽媽黃燕玲意有所指的表示：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓。」被聯想是在為女兒的待遇打抱不平。

不僅如此，今年5月，TWICE志效為了宣傳出演的節目《房客》，疑似模仿8年前還是16歲的子瑜道歉中國人的影片，慘遭各國粉絲圍剿，但節目方跟JYP並未出面解釋跟道歉，僅是重新調整片段跟社群發文；甚至還讓志效對粉絲說出「和其他成員都是商業關係」的發言，舉動令人譁然。

因上述跡象累積，粉絲期盼TWICE接下來在日本的宣傳活動，JYP能好好善待、重視周子瑜；目前周子瑜的媽媽，則未對此事做出任何發言。

▲▼TWICE將到日本開唱，粉絲希望JYP能好好善待周子瑜（下）。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲▼TWICE將到日本開唱，粉絲希望JYP能好好善待周子瑜（下）。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
▲▼TWICE將到日本開唱，粉絲希望JYP能好好善待周子瑜（下）。（圖／TWICE JAPAN OFFICIAL IG）
 
▲子瑜媽黃燕玲不滿女兒被欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽Twitter）
▲周子瑜的媽媽黃燕玲，曾因為不滿女兒被JYP欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽X）

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