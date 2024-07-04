TWICE回歸「JYP消失周子瑜」！畫面太刻意　粉絲：為何這樣對她？

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事實上，這已不是JYP第一次「消失子瑜」，在2022年3月，TWICE發行日語專輯《#TWICE4》時，花絮直接去除周子瑜個人畫面，不僅全球粉絲氣歪，周子瑜的媽媽黃燕玲也罕見發文開砲，連續發文表示：「非常傻眼.....為何？？？大公司竟然犯了嚴重錯誤令人不解」、「是疏失？還是故意？」她甚至回覆網友留言證實身分：「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服自己！」
去年（2023）年10月，周子瑜許久沒有個人活動，外傳她被JYP冷凍，周子瑜媽媽黃燕玲意有所指的表示：「充滿虛偽，言辭如風吹，謊言編織，如浩瀚星空。你的承諾，像泡沫一樣，觸碰即破，難以相信。猶如風中蒲公英種子，飄渺不定，隨風起舞。語言的巧妙，宛如小說家，編織著謊言，言語如迷宮，總是迷失其中，尋找真相之路，難以尋覓。」被聯想是在為女兒的待遇打抱不平。
不僅如此，今年5月，TWICE志效為了宣傳出演的節目《房客》，疑似模仿8年前還是16歲的子瑜道歉中國人的影片，慘遭各國粉絲圍剿，但節目方跟JYP並未出面解釋跟道歉，僅是重新調整片段跟社群發文；甚至還讓志效對粉絲說出「和其他成員都是商業關係」的發言，舉動令人譁然。
因上述跡象累積，粉絲期盼TWICE接下來在日本的宣傳活動，JYP能好好善待、重視周子瑜；目前周子瑜的媽媽，則未對此事做出任何發言。