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子瑜爆不續約TWICE「被公司消失」　周媽媽開嗆JYP宣戰

▲TWICE發片，但花絮公司獨漏子瑜。（圖／子瑜媽Twitter）
▲TWICE發片，但花絮公司獨漏子瑜。（圖／子瑜媽Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-19 17:04:19

南韓女團TWICE發行日本專輯《#TWICE4》，但子瑜卻被獨漏在花絮裡，全球粉絲替子瑜抱不平，微博更發起運動向「JYP娛樂」提出抗議，雖然JYP已發聲明是系統疏失，但子瑜媽媽黃燕玲不埋單，大動作開嗆。

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▲子瑜媽黃燕玲不滿女兒被欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽Twitter）
▲子瑜媽黃燕玲不滿女兒被欺負，連發多文提出質疑。（圖／子瑜媽Twitter）
《#TWICE4》初回限定盤B花絮直接去除周子瑜個人畫面，全球粉絲氣炸，要求JYP出面解釋，JYP表示在製作過程時，系統異常不小心替換到部分剪輯畫面，對於讓粉絲、成員感到不愉快，深感抱歉，「為了以後不再發生這樣的事情，我們會更細心的注意，努力防止類似事件再次發生」，公司也保證正確版影片會上傳至官方YouTube。

JYP的「疏失」讓子瑜媽媽無法接受，連發多文、轉分享表示：「非常傻眼.....為何？？？大公司竟然犯了嚴重錯誤令人不解」、「是疏失？還是故意？」她甚至回覆網友留言證實身分：「這確實是我黃燕玲發文的，商品能犯下漏掉子瑜，是疏失？我無法說服自己！」

此外，子瑜上個月遭爆跟JYP合約到期，但她以「單飛不解散」打算發展個人事業為由，僅跟JYP續約3年，其餘8位成員則是5年；這次爆出「不小心把子瑜消失」的疏失，不禁讓人聯想是否是因「子瑜不合群」有關，而子瑜媽也意有所指在3月17日發文表示：「遇到不對的人，轉身離開，才是聰明人。」有網友則表示支持子瑜離開JYP，「這種疏失都不是第一次了，只要愛瑜的人都無法說服自己 ，子瑜值得更好的，前途無量，不要讓她被困在那個公司」。

▲子瑜媽不接受疏失的回應。（圖／子瑜媽Twitter）
▲子瑜媽不接受疏失理由。（圖／子瑜媽Twitter）
▲子瑜媽發文替女兒抱不平。（圖／子瑜媽Twitter）
▲子瑜媽發文替女兒抱不平。（圖／子瑜媽Twitter）

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