委內瑞拉陷動亂　矢板明夫分析「衰敗原因」：值得台灣借鑒

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矢板明夫提到，40多年前，委內瑞拉因為擁有豐富的石油資源，曾是中南美屈指可數的富有國家，1980年的人均GDP約8300美元，同一年台灣的人均GDP還不到2400美元。但到了2023年，委內瑞拉的人均GDP驟降至3400美元，而台灣的人均GDP則已上升到了32300美元，差不多是委內瑞拉的10倍左右。
矢板明夫分析，之所以落差這麼大，主要是因為委內瑞拉人民在1999年，親手把民粹主義者查維斯高票送上總統大位，當年查維斯的主要競選口號是「反對貪腐」、「社會公平」、「不做美國的傀儡」，上台後也立即採取「親中反美路線」，多次訪問北京，成為中共首腦的座上賓，拿到中國各種各樣的支援，但和美國的關係從此一落千丈，委國經濟也開始衰退。
不只經濟惡化，查維斯還以各種手法擴大總統權限，指定自己的親信馬杜洛為接班人，利用各種作弊打壓反對黨。今年已是委內瑞拉走親中路線的第25個年，該國貨幣形同廢紙，通膨率高達200%，幾百萬人流離失所，很多人連吃飯都成問題。
矢板明夫認為，委內瑞拉這次的反抗運動，是人們在忍無可忍下的奮力一搏，不過委國人民應該也清楚，是他們自己用手中的民主選票，把國家和自己的生活搞得如此滿目瘡痍，打下：「委內瑞拉的沈痛教訓，值得台灣借鑒。」