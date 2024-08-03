挾全聯千萬會員優勢爭取客層　全支付後發先至！日本消費躍居第一

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會員數近五百萬 還有極大成長空間
全盈支付總經理劉美玲觀察，零售確實是電支的重要通路，超市、超商在民間消費都屬於很重要的剛性場景。因此全家、統一超、全聯等零售通路都很積極向會員推廣，希望消費者的支付習慣可以從現金轉換為自家的電支。
街口電子支付總經理范庭甄指出，電支勝出的三大關鍵就是向合作店家收取手續費、自行營運成本低，以及可以提供會員巨量補貼的資源。全聯不只將PXPay會員引導到全支付，品牌與資源更成為全支付的強大後盾。
全聯也對全支付寄予厚望，為了拿下電支市場話語權，除了由全聯集團董事長林敏雄長子林弘斌出任全支付董事長，相較於其他電支業者，也更捨得砸重金讓會員享有高回饋，帶動全支付會員數在短期內急速增長。「小林董（指林弘斌）給的目標就是要成為台灣電支的龍頭！」全支付總經理游金榮不諱言，儘管轉虧為盈在短期內仍無法達成，但躋身龍頭才是終極目標。
除積極打造應用據點，全支付也瞄準國人喜愛到日本旅遊的商機，於2月29日透過美國TBCASoft公司開發的「HIVEX跨境網路平台」，串接軟銀旗下子公司、也是日本電支龍頭PayPay，開通日本跨境支付。根據全支付的數據，目前全支付跨境支付業務占營業額比重仍遠低於10%，但3、4月跨境支付營業額就成長300%，5月成長近90%，六月成長30%，預計7月也將達30%的成長。
攜手日本PayPay 搶攻跨境支付消費
《財訊》雙週刊指出，依照觀光局統計，去年大約有422.5萬國人赴日本旅遊，占整體國外旅遊人次逾1179萬人次占比約36%，排名國人最喜愛出國旅遊國家第一，台灣人赴日消費金額也高達約7835億日圓（折合新台幣約1684億元），成為日本海外旅遊國家消費的第一名，占日本外國人去年在日本消費比重達14.8%，顯見國人赴日消費力道非常強勁，也成為全支付跨境支付首站選擇日本的原因。「全支付日本跨境收入，已經連續單月都超越街口支付、玉山Wallet。」
而PayPay與全支付的合作機緣，和自家的發跡之路也有關。PayPay執行董事柳瀨將良分享，2018年他加入PayPay時，擔任金融策略總部暨金融業務總部本部長，負責與政府一同推動無現金支付服務。不過，當時日本還是與無現金支付摸不著邊的世界，於是PayPay希望先從亞洲地區的消費族群推廣赴日旅遊可以使用電支服務，在一九年訂定希望八成以上觀光客都可以在日本使用電支的目標，才陸續讓多個國家的旅客都願意在日本採用電支服務，再間接養成日本國人使用電支的習慣。
根據TBCASoft提供的日本跨境支付熱點顯示，跨境支付消費已遍及全日本。7月，記者也實地走訪日本東京淺草寺、晴空塔、銀座商圈與大阪阪神百貨體驗，除了關西機場和少部分通路尚未開通使用之外，大多數電器賣場、百貨公司、藥妝店、精品店，甚至計程車都已經可以使用。
在日本搶下第一個灘頭堡之後，全支付也計畫在更多東南亞或以外的國家開疆闢地，繼續衝刺會員數與交易金額。游金榮透露，「全支付跨境服務下一站會是韓國，預計今年底前可以啟用。」目前已經在跟主管機關申請中，技術串接合約也已經遞出。
在全支付逐漸壯大後，未來又將如何改變全聯的商業模式？根據全支付從2022年10月至2024年1月的統計，已經超過5百萬人次造訪全聯，其中女性占大多數，而且高含金量、享受生活的36歲至55歲消費者是主力客群，占比超過5成。
高含金量、女性會員成優勢 仍缺關鍵拼圖
蔡篤昌認為，全支付經由跨境服務吸納更多年輕族群成為會員後，再透過AI與大數據分析消費者樣態，推廣更精準的行銷與服務，也能與更多的店家、平台談合作，全聯還能建立更大、更強的生態圈。「這些年輕族群，可以說是完成全支付與全聯最後一塊消費年齡層的拼圖。」
不過，全支付要持續壯大也充滿挑戰，除了要加快虧轉盈的腳步之外，商研院國際所所長戴凡真觀察，全聯實體通路是有限的，未來勢必要靠電商來販售更多的商品，帶動營業額持續增長。
《財訊》雙週刊也發現，全支付除了跨境支付之外，已延伸出金融服務，以加速擴大營運規模。此外無論電商或金融業務形態，都需要延攬更多相關領域的專業人才，可是，現今電商或金融領域，都在上演搶人才大戰，這也將成為未來全聯和全支付在拓展相關業務規模時，面臨的一大考驗。
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