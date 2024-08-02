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徐千晴判賠15萬！律師轟法院認證造謠　再翻她2經歷酸「很適合」

▲徐千晴去年譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊，猶如詐騙集團，遭最高法院判賠15萬元。（圖／資料照片）
▲徐千晴去年譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊，猶如詐騙集團，遭最高法院判賠15萬元。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民眾黨發言人徐千晴去年5月間在臉書專頁發文，譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊，猶如詐騙集團，案經上訴，最高法院昨（1）日判決徐千晴須賠15萬元確定，臉書道歉部分則廢棄、發回更審。對此，律師林智群就翻出徐千晴過去經歷表示，造謠被法院認證，「我覺得她很適合」。

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鄭運鵬提起民事訴訟主張，徐千晴在2023年5月3日在粉絲專頁張貼104人力銀行網站查詢「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」結果頁面截圖，公開發表文字：「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」。鄭運鵬說，當時並無張貼徵才廣告，截圖亦顯示「工作機會(0)」，則徐千晴發表文字，應屬不實言論，已貶損他的社會評價，不法侵害他的名譽權，

林智群昨日晚間在臉書發文說，「民眾黨都是包牌，不可能輸，輸了就是司法不公」，並解釋，鄭運鵬那個時候根本沒徵才，結果被徐千晴拿出來噴一頓，說徵才像詐騙，鄭運鵬就提告了。

林智群說，「這位造謠被法院認證的徐小姐，之前是新竹市政府發言人，現在是民眾黨發言人」，看了對方的經歷後狠酸「我覺得她很適合」。

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