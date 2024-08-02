日本隊男籃拉警報！主將八村壘因傷脫離奧運　左小腿拉傷退出戰線

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八村壘在7月31日對戰法國比賽後，就感受到小腿不舒服，經過MRI核磁共振檢驗後，發現左小腿筋有拉傷狀況，因此「為了早期治療」，只好忍痛退出奧運。
八村壘也發表以下聲明：
由於傷勢需要儘早治療，根據NBA/ FIBA的規則，我很遺憾未來無法陪伴球隊。我要感謝所有為我加油的觀眾，感謝來自世界各地的籃球迷，非常感謝所有的球迷，我認為對於日本籃球隊和其他球隊對戰，這都是一場非常好的比賽，我很自豪能夠作為 AKATSUKI JAPAN 的一員參加比賽。
八村壘是誰？ 有何特殊事蹟
八村壘是混血球員，出生於富山縣，父親是西非貝南人，母親為日本人。2019年NBA選秀於第一輪第九順位被華盛頓巫師選中。現效力於NBA洛杉磯湖人，場上位置為大前鋒。
八村壘的身材跟球技都明顯比同年齡日本球員優異，他從日本明成高等學校畢業後，就前往美國名校Gonzaga University就讀，2019年4月15日，八村塁宣佈他將放棄最後一年的大學參賽資格，並宣布參加2019年NBA選秀，選秀大會上第一輪第九順位被華盛頓巫師選中。
八村壘目前效力洛杉磯湖人，由於他的個性好，加上人又很謙虛，因此受到不少球員喜愛，目前在湖人隊打替補或第六人，他生涯場均12.7分，1.3助攻，還有4.8籃板。
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