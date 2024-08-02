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日本隊男籃拉警報！主將八村壘因傷脫離奧運　左小腿拉傷退出戰線

▲日本男籃在睽違48年之後，再度靠自力闖進奧運舞台，也是本屆奧運唯一獲得參賽資格的亞洲球隊。日本隊主戰前鋒「混血王子」八村壘也因傷退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男籃在睽違48年之後，再度靠自力闖進奧運舞台，也是本屆奧運唯一獲得參賽資格的亞洲球隊。日本隊主戰前鋒「混血王子」八村壘也因傷退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

日本男籃今（2）日宣布，當家主力前鋒八村壘，確定將退出這屆巴黎奧運，而他也不參與接下來的比賽，等於奧運全部賽程報銷，根據日本籃協透露，在NBA跟FIBA的規則下，他是必須要脫離戰線，八村壘因為左小腿拉傷緣故，確定無法再打日本隊。日本隊在睽違48年之後，再度靠自力闖進奧運舞台，也是本屆奧運唯一獲得參賽資格的亞洲球隊，前一場日本對戰法國以90:94落敗，接下來將出戰巴西，八村壘也透過聲明表達立場。

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八村壘是日本唯一NBA球員　擁有混血王子美名

八村壘在7月31日對戰法國比賽後，就感受到小腿不舒服，經過MRI核磁共振檢驗後，發現左小腿筋有拉傷狀況，因此「為了早期治療」，只好忍痛退出奧運。

八村壘也發表以下聲明：

由於傷勢需要儘早治療，根據NBA/ FIBA​​的規則，我很遺憾未來無法陪伴球隊。我要感謝所有為我加油的觀眾，感謝來自世界各地的籃球迷，非常感謝所有的球迷，我認為對於日本籃球隊和其他球隊對戰，這都是一場非常好的比賽，我很自豪能夠作為 AKATSUKI JAPAN 的一員參加比賽。

▲效力洛杉磯湖人的日籍球星八村壘，在巴黎奧運男籃為日本隊出賽，首戰雖然攻下全場最高的20分，但命中率僅有2成1。（圖／美聯社／達志影像）
▲效力洛杉磯湖人的日籍球星八村壘，在巴黎奧運男籃為日本隊出賽，首戰雖然攻下全場最高的20分，但命中率僅有2成1。（圖／美聯社／達志影像）
八村壘是誰？　有何特殊事蹟

八村壘是混血球員，出生於富山縣，父親是西非貝南人，母親為日本人。2019年NBA選秀於第一輪第九順位被華盛頓巫師選中。現效力於NBA洛杉磯湖人，場上位置為大前鋒。

八村壘的身材跟球技都明顯比同年齡日本球員優異，他從日本明成高等學校畢業後，就前往美國名校Gonzaga University就讀，2019年4月15日，八村塁宣佈他將放棄最後一年的大學參賽資格，並宣布參加2019年NBA選秀，選秀大會上第一輪第九順位被華盛頓巫師選中。

八村壘目前效力洛杉磯湖人，由於他的個性好，加上人又很謙虛，因此受到不少球員喜愛，目前在湖人隊打替補或第六人，他生涯場均12.7分，1.3助攻，還有4.8籃板。


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