中華隊奧運血戰一夜！「6大精彩賽事」懶人包　觀眾看到心臟好痛

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在8月1日晚間6點，謝淑薇搭配曹家宜對上捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），第一局以6:1穩穩拿下，第二盤因為換場地，曹家宜尚不習慣，出現多個發球失誤，以4:6讓出第二盤，雙方打入超級搶10，過程互有攻防從9:9開始Deuce激戰，互相狂破對方賽點，謝曹配三度化解捷克賽點，可惜最後以14:12輸掉，無緣4強。但該場比賽也讓觀眾直呼「我心臟真的快停了啦！」
雷母變成雷神！雷千瑩30分滿分射走美國世界第一
而在網球還在激戰第三盤時，中華隊射箭好手「雷母」雷千瑩也出賽女子單人射箭賽事，在首輪過關之後，第二輪對上反曲弓世界排名第一的美國20歲好手考夫霍爾德（Casey Kaufhold），雷千瑩表現穩定、頂住壓力，兩人以5:3殺進第五局，結果第五局雷千瑩發揮超群，以3支10分箭、終場7:3直接淘汰考夫霍爾德。
奧運型選手麟洋配又發威！直落2挺進羽球男雙4強
過去一年麟洋配的成績並不出色，這回來到巴黎奧運賽事上，麟洋配似乎又將所有蓄力爆發在此，從小組賽全勝後8強對上泰國組合泰國組合Jomkoh以及Kedren，雖然第2局一度遭遇亂流，雙方打到17:17，不過麟洋配及時穩住，最後以21比14、21比17直落二獲勝，台灣觀眾為了看這場賽事，還造成網路轉播平台大當機，可見麟洋配魅力有多驚人！
小林同學林昀儒戰法國眼鏡弟！「大戰7局」根本金牌戰
在麟洋配結束之後，小林同學林昀儒出賽男單桌球8強賽，對上法國17歲新星「勒布朗（Felix Lebrun）」，面對滿場法國地主觀眾的加油聲，林昀儒仍然表現出色，在落後時三度追平比分，雙方打進第七局，可惜小林同學末局節奏亂掉，終場以7比11、11比7、8比11、11比4、8比11、11比8、6比11，總比分3:4吞敗止步8強。
把桌球當羽球打！鄭怡靜拼戰世界第一孫穎莎拼了
而在小林打完後，桌球一姊鄭怡靜也出賽女單桌球8強賽，對戰中國世界第一的孫穎莎，在第三局時，雙方簡直不要太離譜，從10比10Deuce一路打到17比17，可惜最後孫穎莎穩住陣腳連拿兩分，該局以19:17拿下，而終場以7:11、4:11、17:19、5:11，總比分0:4敗下陣來，讓鄭怡靜賽後也一度哽咽。
抗癌拳擊女王陳念琴大獲全勝！「我做得到」喊話超催淚
在上屆東京奧運前罹患淋巴癌的拳擊女王陳念琴，癌重重返巴黎奧運賽場令人動容，而她在女子拳擊66公斤級賽事中，以大比分5:0擊敗大會第3種子、來自巴西的 Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。比賽過程中，面對教練柯文明鼓勵，陳念琴也堅定的告訴教練：「相信我！我做得到」，讓看轉播的觀眾都紅了眼框。
只能說在8月1日晚間的六場賽事，一波串聯打出台灣人的氣勢以及韌性，看完真的只有滿滿的感動，謝謝這些中華隊選手的付出以及努力，他們的精神都已經超越了輸贏！接下來奧運賽事還有9天，請大家一起幫中華隊選手加油！