台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

中華隊奧運血戰一夜！「6大精彩賽事」懶人包　觀眾看到心臟好痛

▲2024巴黎奧運賽事還在激烈進行當中，目前賽程已經快過一半，中華隊選手也都陸續出賽。（圖／奧會提供）
▲2024巴黎奧運賽事還在激烈進行當中，目前賽程已經快過一半，中華隊選手也都陸續出賽。（圖／奧會提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事還在激烈進行當中，目前賽程已經快過一半，中華隊選手也都陸續出賽，然而在8月1日晚間開始，中華隊大展韌性對抗其他國家好手，打出多場精彩漂亮的賽事，不少觀眾狂讚「8/1今天真的太精彩了，每一場都看到心臟好痛」、「今天的所有賽事都太好看了，有些根本是金牌戰等級。」《NOWnews》也特別整理8/1中華隊精彩的賽事回顧，錯過的民眾可以找回放來回味一下！絕對不會後悔。

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網球女子雙打謝淑薇、曹家宜惜敗！大戰三盤「觀眾心臟快停了」

在8月1日晚間6點，謝淑薇搭配曹家宜對上捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova），第一局以6:1穩穩拿下，第二盤因為換場地，曹家宜尚不習慣，出現多個發球失誤，以4:6讓出第二盤，雙方打入超級搶10，過程互有攻防從9:9開始Deuce激戰，互相狂破對方賽點，謝曹配三度化解捷克賽點，可惜最後以14:12輸掉，無緣4強。但該場比賽也讓觀眾直呼「我心臟真的快停了啦！」

▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，無緣創造台灣新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，無緣創造台灣新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
雷母變成雷神！雷千瑩30分滿分射走美國世界第一

而在網球還在激戰第三盤時，中華隊射箭好手「雷母」雷千瑩也出賽女子單人射箭賽事，在首輪過關之後，第二輪對上反曲弓世界排名第一的美國20歲好手考夫霍爾德（Casey Kaufhold），雷千瑩表現穩定、頂住壓力，兩人以5:3殺進第五局，結果第五局雷千瑩發揮超群，以3支10分箭、終場7:3直接淘汰考夫霍爾德。

▲中華射箭隊四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽，以7：1擊敗哥倫比亞38歲老將Rendon Martinez，順利晉級32強。（圖／奧會提供）
▲中華射箭隊四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽，射飛世界第一美國C. Kaufhold晉級16強。（圖／奧會提供）
奧運型選手麟洋配又發威！直落2挺進羽球男雙4強

過去一年麟洋配的成績並不出色，這回來到巴黎奧運賽事上，麟洋配似乎又將所有蓄力爆發在此，從小組賽全勝後8強對上泰國組合泰國組合Jomkoh以及Kedren，雖然第2局一度遭遇亂流，雙方打到17:17，不過麟洋配及時穩住，最後以21比14、21比17直落二獲勝，台灣觀眾為了看這場賽事，還造成網路轉播平台大當機，可見麟洋配魅力有多驚人！

▲2024巴黎奧運羽球男雙項目，「麟洋配」李洋／王齊麟今（1）日戰勝泰國組合Supak Jomkoh／Kedren Kittinupong，靠著短拍數和中前場來回的把握，最終以21：14、21：17直落二贏球，連兩屆奧運都闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙項目，「麟洋配」李洋／王齊麟戰勝泰國組合，連兩屆奧運都闖進到4強。（圖／美聯社／達志影像）
小林同學林昀儒戰法國眼鏡弟！「大戰7局」根本金牌戰

在麟洋配結束之後，小林同學林昀儒出賽男單桌球8強賽，對上法國17歲新星「勒布朗（Felix Lebrun）」，面對滿場法國地主觀眾的加油聲，林昀儒仍然表現出色，在落後時三度追平比分，雙方打進第七局，可惜小林同學末局節奏亂掉，終場以7比11、11比7、8比11、11比4、8比11、11比8、6比11，總比分3:4吞敗止步8強。

▲林昀儒在一場蕩氣迴腸的7局大戰中以3：4不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，本次巴黎奧運男單項目賽程到此為止。兩人未來可能會成為宿敵組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒大戰法國「眼鏡弟Felix Lebrun」，7局大戰中以3：4不敵對手，本次巴黎奧運男單項目賽程到此為止。（圖／美聯社／達志影像）
把桌球當羽球打！鄭怡靜拼戰世界第一孫穎莎拼了

而在小林打完後，桌球一姊鄭怡靜也出賽女單桌球8強賽，對戰中國世界第一的孫穎莎，在第三局時，雙方簡直不要太離譜，從10比10Deuce一路打到17比17，可惜最後孫穎莎穩住陣腳連拿兩分，該局以19:17拿下，而終場以7:11、4:11、17:19、5:11，總比分0:4敗下陣來，讓鄭怡靜賽後也一度哽咽。

▲巴黎奧運桌球女單32強，鄭怡靜以以總局數4：2擊敗羅馬尼亞選手Samara，順利挺進16強。在拿下勝利的那一刻，鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運桌球一姊鄭怡靜8強賽惜敗世界第一孫穎莎，但在第三局打出驚人的拉鋸戰。（圖／記者陳云茹攝）
抗癌拳擊女王陳念琴大獲全勝！「我做得到」喊話超催淚

在上屆東京奧運前罹患淋巴癌的拳擊女王陳念琴，癌重重返巴黎奧運賽場令人動容，而她在女子拳擊66公斤級賽事中，以大比分5:0擊敗大會第3種子、來自巴西的 Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。比賽過程中，面對教練柯文明鼓勵，陳念琴也堅定的告訴教練：「相信我！我做得到」，讓看轉播的觀眾都紅了眼框。

只能說在8月1日晚間的六場賽事，一波串聯打出台灣人的氣勢以及韌性，看完真的只有滿滿的感動，謝謝這些中華隊選手的付出以及努力，他們的精神都已經超越了輸贏！接下來奧運賽事還有9天，請大家一起幫中華隊選手加油！

▲台灣女將陳念琴今(1）日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒去年泛美運動會金牌、巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣女將陳念琴（1）日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）

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