金管會Google評分部會最低！彭金隆也很驚訝　強調虛心檢討改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於如何扭轉外界對金管會看法，彭金隆受訪時表示，金管會在Google評分還有這麼大的努力空間，任何人對金管會的批評指教，「我們都會虛心檢討」，金管會分數會這麼低，當然，金管會也會思考是不是有什麼地方做的不好，可以改善。
不過，彭金隆也提到 ，對一般民眾來講，大家看到的只是金管會工作的其中一部分，若以市場的B2B與B2C來說明，包括直接對企業或是直接對一般民眾，大部分民眾除非發生消費糾紛，才會想到金管會，但正常來講，金管會主要業務還是針金融機構及金融業進行監理，金管會在B2B這部分還是更多。
彭金隆說，如果未來Google調查能針對企業端，可能會看到更多元面向。不過，他也擔心，金管會過去在監管上非常嚴格，真的到B2B的時候，金管會分數可能也很難達到非常高分。
他認為，金融監理本質就不是討好的工作，本來就不是要討好誰的工作，當中必然也要扮演「壞人」的角色，這很正常，但假設在B2C部分，例如對消費者爭議處理，在機制建置上無法讓民眾滿意，金管會責無旁貸，在消費者保護機制裡面，例如消費評議機制是否讓消費者覺得未被公平對待，這部分會好好檢討。
彭金隆最後也強調，金管會不會討好這樣的評分，但會「戒慎恐懼」去了解原因在哪，通常評分下面會有意見，若真的有道理，他會請同仁好好檢討，若制度上金管會必須扮演「不討好」角色，金管會也不會迴避。