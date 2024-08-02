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金管會Google評分部會最低！彭金隆也很驚訝　強調虛心檢討改善

▲面對金管會在Google評分是所有部會中最低，金管會主委彭金隆受訪時坦言「非常驚訝」，也會虛心檢討改善。（圖／資料照，記者鄭妤安攝影）
▲面對金管會在Google評分是所有部會中最低，金管會主委彭金隆受訪時坦言「非常驚訝」，也會虛心檢討改善。（圖／資料照，記者鄭妤安攝影）

記者顏真真／台北報導

許多人在挑選餐廳或購物都會參考Google評分，其實，民眾也會對政府主要部會打分數，不過，金管會在Google評分卻是所有部會中最低分的。對此，金管會主委彭金隆接受節目訪問時坦言，「我也非常驚訝」，也代表金管會還有這麼大的努力空間，面對大家的批評指教，金管會虛心檢討，哪些地方做不好，也可以改善。

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Google評分採一顆星到五顆星，在政府各機關當中數發部有4.3顆星，外交部3.6顆星，中央銀行為3.3顆星，內政部2.5顆星，財政部2.4顆星，主計總處1.9顆星，金管會卻敬陪末座，只有1.5顆星。面對這情況，上任剛滿2個多月的金管會主委彭金隆也感到非常驚訝。

對於如何扭轉外界對金管會看法，彭金隆受訪時表示，金管會在Google評分還有這麼大的努力空間，任何人對金管會的批評指教，「我們都會虛心檢討」，金管會分數會這麼低，當然，金管會也會思考是不是有什麼地方做的不好，可以改善。

不過，彭金隆也提到 ，對一般民眾來講，大家看到的只是金管會工作的其中一部分，若以市場的B2B與B2C來說明，包括直接對企業或是直接對一般民眾，大部分民眾除非發生消費糾紛，才會想到金管會，但正常來講，金管會主要業務還是針金融機構及金融業進行監理，金管會在B2B這部分還是更多。

彭金隆說，如果未來Google調查能針對企業端，可能會看到更多元面向。不過，他也擔心，金管會過去在監管上非常嚴格，真的到B2B的時候，金管會分數可能也很難達到非常高分。

他認為，金融監理本質就不是討好的工作，本來就不是要討好誰的工作，當中必然也要扮演「壞人」的角色，這很正常，但假設在B2C部分，例如對消費者爭議處理，在機制建置上無法讓民眾滿意，金管會責無旁貸，在消費者保護機制裡面，例如消費評議機制是否讓消費者覺得未被公平對待，這部分會好好檢討。

彭金隆最後也強調，金管會不會討好這樣的評分，但會「戒慎恐懼」去了解原因在哪，通常評分下面會有意見，若真的有道理，他會請同仁好好檢討，若制度上金管會必須扮演「不討好」角色，金管會也不會迴避。

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