奧運籃球／不解Joel Embiid遭法國球迷噓！Edwards:你們想組3塔嗎

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根據美媒報導，Anthony Edwards稍早在談到Joel Embiid，因代表美國隊出戰而遭到滿場球迷噓聲，對此他則是表達出困惑，「你們已經有Victor Wembanyama和Rudy Gobert了，為什麼他還要跟你們一起打球？他們2個就已經很不錯了，你們是還想要第3個七呎高的球員嗎？」
眾所皆知，Joel Embiid出生於非洲喀麥隆，他在2022年取得了法國護照，但他最終卻選擇加入美國隊，也讓法國球迷相當不滿。日前受訪時談到自己的決定，Embiid則表示：「這是一個艱難的決定，但是在我成長過程中，我的目標就是參加奧運。我的目標是我想打球，我想成為其中的一員，所以這是我的夢想，所以對我來說，能夠打球是最重要的。」
面對噓聲Embiid不受影響 稱自己就是美國人
而對於地主法國球迷的噓聲，Joel Embiid日前受訪時則顯得一派輕鬆，沒有受到影響，並表示，「這沒什麼，我是美國人，我為美國隊出賽。我會享受現場的這些聲音，這是我過去沒見過的感受，噓聲只會讓我自己更加努力，這樣就能用實力讓他們安靜下來，沒有什麼能比這樣更好了。」
至於Embiid在上一戰美國男籃對陣南蘇丹的比賽上，原先都擔綱先發角色的他，全場竟意外沒有獲得任何上場機會。不過主帥Steve Kerr也透露，接下來對上波多黎各時，會讓Embiid回到先發位置。
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