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奧運籃球／不解Joel Embiid遭法國球迷噓！Edwards:你們想組3塔嗎

▲擁有法國護照、本屆巴黎奧運卻選擇效力美國隊的明星中鋒Joel Embiid，自然是地主法國球迷噓聲的對象。稍早他的隊友Anthony Edwards則出面替他發聲，並表示「難道你們是想要組3塔嗎？」。（圖／美聯社／達志影像）
▲擁有法國護照、本屆巴黎奧運卻選擇效力美國隊的明星中鋒Joel Embiid，自然是地主法國球迷噓聲的對象。稍早他的隊友Anthony Edwards則出面替他發聲，並表示「難道你們是想要組3塔嗎？」。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球小組賽，美國男籃先是在小組賽首戰以110：84擊敗來自東歐的勁敵塞爾維亞，隨後再以103：86大勝南蘇丹，目前輕鬆取得2連勝，下一站將要在明（3）日台灣時間晚間11：15交手波多黎各。而擁有法國護照、本屆奧運卻選擇效力美國隊的明星中鋒Joel Embiid，自然是地主法國球迷噓聲的對象，稍早他的隊友Anthony Edwards也出面替他發聲，並表示「難道你們是想要組3塔嗎？」

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Embiid遭到球迷噓聲　Edwards感到不解

根據美媒報導，Anthony Edwards稍早在談到Joel Embiid，因代表美國隊出戰而遭到滿場球迷噓聲，對此他則是表達出困惑，「你們已經有Victor Wembanyama和Rudy Gobert了，為什麼他還要跟你們一起打球？他們2個就已經很不錯了，你們是還想要第3個七呎高的球員嗎？」

眾所皆知，Joel Embiid出生於非洲喀麥隆，他在2022年取得了法國護照，但他最終卻選擇加入美國隊，也讓法國球迷相當不滿。日前受訪時談到自己的決定，Embiid則表示：「這是一個艱難的決定，但是在我成長過程中，我的目標就是參加奧運。我的目標是我想打球，我想成為其中的一員，所以這是我的夢想，所以對我來說，能夠打球是最重要的。」

面對噓聲Embiid不受影響　稱自己就是美國人

而對於地主法國球迷的噓聲，Joel Embiid日前受訪時則顯得一派輕鬆，沒有受到影響，並表示，「這沒什麼，我是美國人，我為美國隊出賽。我會享受現場的這些聲音，這是我過去沒見過的感受，噓聲只會讓我自己更加努力，這樣就能用實力讓他們安靜下來，沒有什麼能比這樣更好了。」

至於Embiid在上一戰美國男籃對陣南蘇丹的比賽上，原先都擔綱先發角色的他，全場竟意外沒有獲得任何上場機會。不過主帥Steve Kerr也透露，接下來對上波多黎各時，會讓Embiid回到先發位置。

▲Joel Embiid在美國隊的問題是，如果作為一支球隊的進攻核心，他消化球權和製造進攻機會的能力，肯定比Anthony Davis和Bam Adebayo好，但在一支全明星球隊球隊中，他不適應扮演配角，但能力又無法向Jokic一樣讓一支球隊以他為核心取得成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid在美國隊的問題是，如果作為一支球隊的進攻核心，他消化球權和製造進攻機會的能力，肯定比Anthony Davis和Bam Adebayo好，但在一支全明星球隊球隊中，他不適應扮演配角，但能力又無法向Jokic一樣讓一支球隊以他為核心取得成功。（圖／美聯社／達志影像）

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