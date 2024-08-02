專訪／凱銳林傳凱從車用電子小巨人　搖身變成汽車經銷傳奇冒險王

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短短幾年的時間，林傳凱從新北做到高雄，成功拿下VOLVO在台最大的經銷權。今年年初正式著手經營第2個品牌「SUZUKI」，不到半年，第1間展示中心開幕，落腳南港的樞紐地段，斥資千萬打造新車展示、車輛保修支援以及車主專屬活動的全方位整合空間，提供北部客群購車諮詢與售後保養維修服務的同時，也希望能在地深耕永續經營，拓展更寬廣的服務範疇。
受到幸運女神的眷顧，此次開幕會的時間點也迎來SUZUKI全新第四代「SWIFT」正式上市，有望為展示中心帶來強勁的銷售動能。林傳凱表示，SUZUKI在台的經銷據點於過去一年共計賣出8千多台車，今年有新代SWIFT的加入，整體表現估計將優於去年，而凱騰鈴木汽車大約佔了全台經銷8至10%左右的份額，故一年大概要賣出800台左右，不過由於公司是後半年才加入經銷行列，所以接下來半年的時間，將以每月銷售50至60台作為營業目標，也預計在不久的將來，擴點至內湖。
在汽車經銷的這條道路上，林傳凱以漸進式成長，一步一步、穩紮穩打的拿下一個又一個的里程碑。談及最大的挑戰在「人」，5年的時間，員工與合作夥伴來來去去，認同經營理念者留、不認同則走，林傳凱作為品牌領導人，必須藉由不斷的溝通，才能逐步達成品牌目標，他給自己打了「90分」的高分，雖非汽車產業出身，在經銷事業上也尚且無法達到游刃有餘的境界，但一路走來秉持著始終如一的熱忱，林傳凱無疑也在經銷產業中闖出屬於自己的一片天。
事實上，林傳凱在公開場合中鮮少主動提及自己的家族背景，不僅是林家二房次子林鎮源的兒子，同時也是華語歌壇天后蔡依林的姊夫。此次將SUZUKI也納入經銷事業的麾下，他表示家人們都很支持，太太蔡旻紋也都在背後默默給予鼓勵。
然而，這一行由於前期投資龐大，無法在短時間內損益兩平，更不用想要立刻賺錢，不過放眼未來電動車時代，林傳凱看準充電樁商機，並有意促成光電、綠能與汽車3事業體更加緊密的合作連結，與此同時，也不自滿於「擁有2大國際品牌經銷權」的現狀，不僅盼未能與更多全球品牌合作，也希望能以各個不同經銷商的品牌上市。