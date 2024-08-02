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專訪／凱銳林傳凱從車用電子小巨人　搖身變成汽車經銷傳奇冒險王

▲大同林家第四代林傳凱，花了5年的時間相繼拿下VOLVO與SUZUKI的經銷權，並擔任凱銳汽車與凱騰鈴木汽車董座。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲大同林家第四代林傳凱，花了5年的時間相繼拿下VOLVO與SUZUKI的經銷權，並擔任凱銳汽車與凱騰鈴木汽車董座。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

大同林家第四代林傳凱褪去原生家庭帶來的風采，靠自己創業的14年來，成功從零開始打造車用電子、綠能、汽車經銷等3大事業體。除了凱銳光電、凱銳能源外，於2019年才開始跨足的汽車經銷事業，如今也是風生水起，5年的時間相繼拿下VOLVO與SUZUKI的經銷權，並擔任凱銳汽車與凱騰鈴木汽車董座，截至目前，已是VOLVO在台最大的經銷商，今年年初才正式決定接手經營SUZUKI，並斥資千萬在南港打造全方位整合空間。

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林傳凱對於汽車的喜愛，身邊的親朋好友、底下員工及合作夥伴近乎無人不曉。回顧5年前跨足汽車經銷產業的起始點，光電事業的研發副總與當時的VOLVO董事長是車友，兩人不約而同都有退休的打算，因此牽線「愛車成癡」的林傳凱。林傳凱說，賣車是他內心一直以來都想嘗試的志業，加上VOLVO是以安全理念作為經營核心的全球領導品牌，安全系數無庸置疑，為人類開車上路帶來一定程度的保障，看著天時地利人和的絕佳時機到來，林傳凱點頭迎接，開始投入汽車經銷產業。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲林傳凱靠自己創業的14年來，成功從零開始打造車用電子、綠能、汽車經銷等3大事業體。（圖／記者鄭妤安攝影）
短短幾年的時間，林傳凱從新北做到高雄，成功拿下VOLVO在台最大的經銷權。今年年初正式著手經營第2個品牌「SUZUKI」，不到半年，第1間展示中心開幕，落腳南港的樞紐地段，斥資千萬打造新車展示、車輛保修支援以及車主專屬活動的全方位整合空間，提供北部客群購車諮詢與售後保養維修服務的同時，也希望能在地深耕永續經營，拓展更寬廣的服務範疇。

受到幸運女神的眷顧，此次開幕會的時間點也迎來SUZUKI全新第四代「SWIFT」正式上市，有望為展示中心帶來強勁的銷售動能。林傳凱表示，SUZUKI在台的經銷據點於過去一年共計賣出8千多台車，今年有新代SWIFT的加入，整體表現估計將優於去年，而凱騰鈴木汽車大約佔了全台經銷8至10%左右的份額，故一年大概要賣出800台左右，不過由於公司是後半年才加入經銷行列，所以接下來半年的時間，將以每月銷售50至60台作為營業目標，也預計在不久的將來，擴點至內湖。

在汽車經銷的這條道路上，林傳凱以漸進式成長，一步一步、穩紮穩打的拿下一個又一個的里程碑。談及最大的挑戰在「人」，5年的時間，員工與合作夥伴來來去去，認同經營理念者留、不認同則走，林傳凱作為品牌領導人，必須藉由不斷的溝通，才能逐步達成品牌目標，他給自己打了「90分」的高分，雖非汽車產業出身，在經銷事業上也尚且無法達到游刃有餘的境界，但一路走來秉持著始終如一的熱忱，林傳凱無疑也在經銷產業中闖出屬於自己的一片天。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲在汽車經銷的這條道路上，林傳凱以漸進式成長，一步一步、穩紮穩打的拿下一個又一個的里程碑。（圖／記者鄭妤安攝影）
事實上，林傳凱在公開場合中鮮少主動提及自己的家族背景，不僅是林家二房次子林鎮源的兒子，同時也是華語歌壇天后蔡依林的姊夫。此次將SUZUKI也納入經銷事業的麾下，他表示家人們都很支持，太太蔡旻紋也都在背後默默給予鼓勵。

然而，這一行由於前期投資龐大，無法在短時間內損益兩平，更不用想要立刻賺錢，不過放眼未來電動車時代，林傳凱看準充電樁商機，並有意促成光電、綠能與汽車3事業體更加緊密的合作連結，與此同時，也不自滿於「擁有2大國際品牌經銷權」的現狀，不僅盼未能與更多全球品牌合作，也希望能以各個不同經銷商的品牌上市。

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