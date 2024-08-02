小潘鳳梨酥爆「吃到鐵塊」賠2千 業者怒發律師函：沒證實就討6萬
老闆不忍了！新北市板橋鳳梨酥排隊名店「小潘蛋糕坊」遭爆料，指小孩吃小潘鳳梨酥時，吃到近1公分、不規則狀的鐵塊，不滿店家只願給2000元精神補償金。對此，小潘蛋糕坊昨（1）發出律師函，強調第一時間已請保險公司出面洽談，但消費者沒提出問題產品證實，一開口就要求6萬元賠償，實在難以達成共識。
記者徐銘穗/綜合報導
小潘蛋糕坊在臉書發文，指出公司非常重視商譽與消費者權益，因此特別委請律師發表聲明。公開的瀛睿律師事務所律師函中做出以下4點說明：
1.爾來新聞媒體報導有消費者投訴，於小潘蛋糕坊之鳳梨酥內咀嚼到鐵塊等事件，本事務所僅代表小潘蛋糕坊發表聲明。
2.小潘蛋糕坊一向重視產品衛生及消費者權益，就衛生環境與客服均列為優先之考量，且定期查核公司內之衛生環境，自始至今均係以最嚴格之態度為消費者之食安把關。
3.就該次消費者之投訴，小潘蛋糕坊已於第一時間委請責任保險公司出面洽談，並請消費者提出產品，以利小潘蛋糕坊釐清事件始末，惟該消費者並未提出有問題之產品，僅於第一時間要求小潘蛋糕坊賠償損害，並提出小潘蛋糕坊應給付新台幣6萬元精神慰撫金之要求，小潘蛋糕坊雖本於良善、誠信解決消費者之問題，然該位消費者之處理方式難令雙方達成共識。
4.小潘蛋糕坊一向以最高之品質、最實惠之價格服務消費者，小潘蛋糕坊後續必定以更高之水準維護品質，尚請各位消費者能維持對小潘蛋糕坊之愛護。