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小潘鳳梨酥爆「吃到鐵塊」賠2千　業者怒發律師函：沒證實就討6萬

▲新北板橋鳳梨酥排隊名店「小潘蛋糕坊」遭爆吃到鐵塊只賠2000元，業者發律師函反擊，指對方第一時間沒證實就開口要求6萬元賠償。（圖／翻攝自小潘蛋糕坊臉書）
▲新北板橋鳳梨酥排隊名店「小潘蛋糕坊」遭爆吃到鐵塊只賠2000元，業者發律師函反擊，指對方第一時間沒證實就開口要求6萬元賠償。（圖／翻攝自小潘蛋糕坊臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

老闆不忍了！新北市板橋鳳梨酥排隊名店「小潘蛋糕坊」遭爆料，指小孩吃小潘鳳梨酥時，吃到近1公分、不規則狀的鐵塊，不滿店家只願給2000元精神補償金。對此，小潘蛋糕坊昨（1）發出律師函，強調第一時間已請保險公司出面洽談，但消費者沒提出問題產品證實，一開口就要求6萬元賠償，實在難以達成共識。

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小潘蛋糕坊在臉書發文，指出公司非常重視商譽與消費者權益，因此特別委請律師發表聲明。公開的瀛睿律師事務所律師函中做出以下4點說明：

1.爾來新聞媒體報導有消費者投訴，於小潘蛋糕坊之鳳梨酥內咀嚼到鐵塊等事件，本事務所僅代表小潘蛋糕坊發表聲明。

2.小潘蛋糕坊一向重視產品衛生及消費者權益，就衛生環境與客服均列為優先之考量，且定期查核公司內之衛生環境，自始至今均係以最嚴格之態度為消費者之食安把關。

3.就該次消費者之投訴，小潘蛋糕坊已於第一時間委請責任保險公司出面洽談，並請消費者提出產品，以利小潘蛋糕坊釐清事件始末，惟該消費者並未提出有問題之產品，僅於第一時間要求小潘蛋糕坊賠償損害，並提出小潘蛋糕坊應給付新台幣6萬元精神慰撫金之要求，小潘蛋糕坊雖本於良善、誠信解決消費者之問題，然該位消費者之處理方式難令雙方達成共識。

4.小潘蛋糕坊一向以最高之品質、最實惠之價格服務消費者，小潘蛋糕坊後續必定以更高之水準維護品質，尚請各位消費者能維持對小潘蛋糕坊之愛護。

▲小潘蛋糕坊針對消費者吃鳳梨酥吃到鐵塊一事，發出律師函公開說明。（圖／翻攝自小潘蛋糕坊臉書）
▲▼小潘蛋糕坊針對消費者吃鳳梨酥吃到鐵塊一事，發出律師函公開說明。（圖／翻攝自小潘蛋糕坊臉書）
▲▼小潘蛋糕坊針對消費者吃鳳梨酥吃到鐵塊一事，發出律師函公開說明。（圖／翻攝自小潘蛋糕坊臉書）
 

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