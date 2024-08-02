林郁婷性別被質疑 侯友宜發聲力挺：讓自己成為最棒的主角
台灣女拳王林郁婷被《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別議題，引發外界關注。對此，新北市長侯友宜在臉書發文力挺林郁婷，他表示對林郁婷非常有信心，「不僅她的實力堅強，她堅定無比的意志力更是讓我感到敬佩」，侯友宜也祝福林郁婷，在場上全力以赴，贏得勝利，享受比賽的過程，讓自己成為最棒的主角。
記者王德蓉／綜合報導
侯友宜今（2）日在臉書發文表示，今晚來自新北鶯歌的拳擊好手林郁婷，將對戰烏茲別克的選手，「讓我們一起集氣，為郁婷加油！」侯友宜表示，他對郁婷非常有信心，「不僅她的實力堅強，她堅定無比的意志力更是讓我感到敬佩，女子拳擊承受的壓力及挑戰非常大，尤其是身體上的傷痛，但這樣的歷練，也讓郁婷擁有比一般人更堅毅的決心。」
侯友宜說，兩週前他到高雄國訓中心替新北選手加油的時候，當時林郁婷跟自強教練人在韓國移地訓練。林郁婷說，國外的移地訓練讓她收穫很多，尤其跟她對打的沒有一個手下留情，如此強大的壓力，幫助她快速成長，「她已經準備好了！」
侯友宜喊話林郁婷，代表國家參加奧運，就是一種肯定與榮耀。「我要祝福郁婷，在場上全力以赴，贏得勝利，享受比賽的過程，讓自己成為最棒的主角。」