特企／高基跨海泰北義診　飛越2338公里伸出愛的雙手

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「對於沒有身分的難民、居民們，醫療資源是很珍貴的，雖然有地區診所，但也不是每個人都有能力看醫生」當地主恩之家的唐師母說道。在泰國有身分證的百姓，在醫療資源上相對豐富，可以用些許的金錢看病、拿藥。但在大谷地地區，有許多尚未拿到泰國身分證的居民，或是因著戰亂、各種不得已原因逃來此地的難民們，生病是一件非常折磨的事情，如果要看病，就要付出相對較高的金錢，因此有許多居民即便自己生病很痛苦，卻也還是選擇咬著牙靠著忍耐渡過。
高雄基督教醫院院長-盧介祥醫師，得知台灣信義會將有短宣隊要前往泰北地區進行福音宣教時，盧院長在神的感動下，決定讓高雄基督教醫院也加入這一次的短宣隊中，讓原本的福音短宣隊，成為了能夠幫助更多人的「醫療福音短宣隊」。盧院長也親自帶隊，參與這次的醫療短宣，並在醫療義診擔任其中一位義診醫師，盧院長說：「我們看見這地有許多居民都有慢性病的問題，如高血糖、高血壓等等。但是他們對於這些疾病的健康知識卻甚少，也不曉得該如何照護，因此期望未來還有機會，幫助居民提升相關健康知識與照護。」
義診過程中，一位非常高齡的華裔奶奶，為了要到活動中心尋求義診，卻不小心在走路過程中跌倒，造成了左腳大腿嚴重的封閉性骨折，當下團隊醫師及牧師馬上給予緊急處理及禱告祝福，阿嬤在疼痛時仍說：「我有信耶穌了，我求耶穌幫助我」，我們也在清邁基督教醫院的協助下，緊急將奶奶載去醫院進行手術，所幸手術順利，只需持續休養照護。
這是一個令團隊都震驚的事件，但卻也看見了，我們的醫療短宣隊，確實擁有醫療及福音祝福的能力。盧院長表示：「這次高基能夠參加醫療短宣，是一個非常特別的經驗，我們透過醫療幫助居民身體恢復健康，也透過福音活動帶給居民心靈平安。期待明年還有機會，繼續將愛心與福音帶到大谷地。」
義診結束後，福音短宣隊仍然在大谷地持續的進行公益服務至22日，與主恩之家的李牧師夫婦，前往大谷地教會、恩惠中學、恩惠學校等地，透過遊戲、課程陪伴學童，同時也進到居民的家中，關懷長者、獨居者，給予資源、傾聽與祝福。領隊牧師蔡惠珍牧師：「我們看見這裡有許多難民需要幫助，能夠透過這樣的醫療短宣，實際的幫助到他們，我們也相當感恩。」
也邀請更多的社會企業，一起加入國際社會公益活動，讓更多弱勢族群獲得幫助，促進社會公益發展，讓愛延續、共榮發展。