林郁婷遭JK羅琳質疑性別 她引《哈利波特》這句話相挺
台灣女拳王林郁婷被《哈利波特》作家JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別議題，引發外界關注。對此，國民黨立委陳菁徽特別引用哈利波特系列書中的一句話，「要記住，所有真心愛我們的人都會在我們的身邊，他們永遠會陪伴著你，在你心中」，並強調全體國人與奧運拳擊57公斤級的林郁婷同在，也齊心相挺所有在巴黎參賽的中華隊選手，用愛支持與加油。
記者王德蓉／綜合報導
針對林郁婷近日遭質疑性別的爭議，陳菁徽今（2）日在臉書發文，引用哈利波特系列書中天狼星・布萊克對哈利波特說的話：「要記住，所有真心愛我們的人都會在我們的身邊，他們永遠會陪伴著你，在你心中。」並強調此時此刻，全體國人與奧運拳擊57公斤級的林郁婷同在，「我們也齊心相挺所有在巴黎參賽的中華隊選手，用愛支持與加油。」
陳菁徽指出，JK羅琳以自己的偏見提出對林郁婷的質疑，已經實質造成歧視，這不但與奧林匹克運動會的本質「非歧視」背道而馳，更是傷害團結一心的台灣民眾；況且，巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）事前便已公開，包括醫療規定在內的資格辦法，也無差別適用每一方的參賽選手。林郁婷選手經過嚴格的檢驗，具備正式的參賽資格，發揮優秀的表現，就是台灣之光。
陳菁徽喊話，「今天晚上21:30，林郁婷將挑戰女子57公斤拳擊16強，呼籲大家一起做後盾！面對強敵與挑戰，我們不卑不亢，戰到最後一刻。」