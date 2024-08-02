金正恩勘災「搭救生艇」險撞樹！危險畫面釋出　專家也直呼罕見

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此外，社群平台X上也流出一段10秒的勘災畫面，金正恩坐在小艇上勘災，周遭汪洋一片，小艇經過一棵大樹時，掌舵者方向操作突出問題，無視前方樹木和樹枝，險些撞了下去，金正恩也只能迅速低頭閃避樹枝，後連忙將自己的頭髮理直。
根據彭博報導，北韓對於金正恩的勘災宣傳，正達到新境界，描繪成與一般民眾並肩作戰的形象，而這可能意味著北韓政府正面臨一場比官媒報導還要更嚴重的情況；韓國統一研究院研究員Cho Han-bum指出，金正恩最近的活動狀況，對於北韓來說是難以想像的。
儘管在北韓官媒的報導中，並未通報任何死亡事件，但韓國媒體TV Chosun則援引未透露姓名的政府消息人士說法稱，估計至少有數百人在洪水中喪生。
美國智庫史汀生中心北緯38度線研究員Rachel Minyoung Lee則指出，這場洪水並不會對金正恩的領導權威產生負面影響，雖然會對經濟產生負面影響，但仍是一個宣傳領導力的機會。從官媒釋出的畫面，金正恩甚至沒有穿救生衣，曾在CIA擔任開放資源情報分析師Lee也提到，金正恩不惜犧牲自己的舒適度，透過照片和影片來展示親自指揮的領導形象。
彭博認為，北韓嚴格控制的媒體的情況下，很少展示金正恩忍受如此不舒服甚至危險條件的照片。