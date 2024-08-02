籃籃東京遠征！認高強度應援「這點」最痛苦 日本粉絲喊：想見妳
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟）個性活潑又鬼靈精怪，加上可愛外型，擁有超高人氣，近來她和其他隊員岱縈、嘎琳、陳柏宇一起到東京巨蛋，與日本金鷲啦啦聯手應援，籃籃坦言這次最困難的不是跳舞應援，而是在球場上百米衝刺，她也曝光日本粉絲對她告白喊話的貼文，足見她在日本的超高人氣。
記者吳昕蓓／綜合報導
日本的啦啦隊文化相對著重在鼓舞士氣，啦啦隊女孩不僅要跳舞展現青春活力，更要在球場上衝刺100公尺，籃籃也曝光畫面，只見樂天女孩們甩著毛巾向球場中央全力奔跑，動作整齊劃一，她也坦言：「跳舞不累，最累的是100公尺衝刺，難怪日本啦啦隊大隊接力都能贏」，甚至因為他們跑得太快，攝影還一度找不到籃籃在哪。
籃籃在跳中場舞時，其實腳已經痠痛到不行，卻還是保持敬業微笑，用盡全力應援，她事後也透露，「我的腳已經不行了。」由於她在日本也擁有高人氣，不少當地粉絲得知偶像在東京巨蛋，都向籃籃告白，還有粉絲以中文寫下：「籃籃，妳在東京嗎？我想去見妳」，一向親民的籃籃也轉發貼文表示：「是的！我們在東京巨蛋！」
不僅如此，岱縈也曬出粉絲拿出應援毛巾的模樣，還有大批粉絲就算夜已深，仍然在球場外守候，就為了一睹偶像的真顏，讓岱縈感動直呼：「謝謝」，樂天女孩們在任務結束後，岱縈更發了4人在電梯裡的影片，向隊友們喊話：「辛苦了，東京小隊」，嘎琳也轉發貼文，承認自己「快睡著了」。