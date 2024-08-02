兩時尚大師品牌春夏眼鏡 全新登台獨家快閃必久戴

深受國內時尚圈喜愛的 Balmain 與 Maison Valentino品牌，今年春夏眼鏡設計延續品牌一貫設計理念與細緻工藝，為今夏穿搭注入搶眼而迷人氣韻。為了讓台灣與歐美零時差同步擁有趨勢新品，必久戴眼鏡邀請兩大設計師品牌，帶來150支春夏新款快閃必久戴，包含多款首次登台的最新墨鏡在台灣獨家展售，備受時尚界期待。
Balmain自 1945 年首次亮相以來，創始人 Pierre Balmain 不斷挹注戲劇性的幾何形狀、曲線和雕塑精神，融入他精確設計中，其大膽的願景被譽為「新法式風格」，將時尚推向了一個全新的方向。Balmain作為法國代表性時尚品牌，以其變革、叛逆、自信、包容而聞名。2024年春夏Balmain 眼鏡系列，從品牌豐富的過往汲取靈感，並巧妙地將現代獨特符碼、圖騰和標誌融入其中，永恆精神與大膽造型在本季產品展露無遺。
即日起至18日Balmain快閃必久戴展售的春夏眼鏡，包括有面具般外型的 Espion系列、為忠於為VIP所設計理念，不但採用特別的豪華包裝，且三種不同色調款式全球限量僅300支。另OLIVIER系列，是與品牌精神「新法式風格」相呼應，堅固的鏡腿與鏡框前部形成斜角，完美的圓形鏡片與金字塔形鼻樑連接在一起，全球限量500支。
此外還有大膽的超大方形領航員造型輪廓，將法國軍裝剪裁的線條融入其中，蘊含現代Balmain Army 獨特包容精神的SOLDIER系列。Chevalier系列乍看設計精簡，但正如Balmain一貫的設計手法，仔細觀察就能體會內藏許多奢華細節。以Balmain命名的PIERRE系列，是 Balmain 最暢銷的眼鏡設計之一。Balmain品牌此次展出規模大，可說全台最齊全新品搶先亮相。
2024春夏眼鏡系列將經典、現代和流行融為一體，頌揚了 Maison Valentino 的永恆設計語言，本季融合了品牌的標誌性設計朋克元素，包括羅馬飾釘和流行風格的 1970 年代 Valentino VLogo 標誌的碰撞。 並以傳統色彩和季節性色調呈現深受喜愛的設計款式，更象徵著品牌重新詮釋其經典設計的使命。
Valentino Eyewear 更與瑞士奢華眼鏡專家 Akoni Group 密切合作，在日本採購最優質的醋酸纖維和鈦金屬並手工製作，實現無與倫比的工藝、舒適性和品質。Maison Valentino品牌大使Jolin蔡依林，更是演繹出品牌一貫的奢華與典雅，其愛戴的系列的多款色調更將於今次完整展出。活動資訊 https://www.vto.com.tw/blog/309-VALENTINO.BALMAIN
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即日起至18日Balmain快閃必久戴展售的春夏眼鏡，包括有面具般外型的 Espion系列、為忠於為VIP所設計理念，不但採用特別的豪華包裝，且三種不同色調款式全球限量僅300支。另OLIVIER系列，是與品牌精神「新法式風格」相呼應，堅固的鏡腿與鏡框前部形成斜角，完美的圓形鏡片與金字塔形鼻樑連接在一起，全球限量500支。
此外還有大膽的超大方形領航員造型輪廓，將法國軍裝剪裁的線條融入其中，蘊含現代Balmain Army 獨特包容精神的SOLDIER系列。Chevalier系列乍看設計精簡，但正如Balmain一貫的設計手法，仔細觀察就能體會內藏許多奢華細節。以Balmain命名的PIERRE系列，是 Balmain 最暢銷的眼鏡設計之一。Balmain品牌此次展出規模大，可說全台最齊全新品搶先亮相。
2024春夏眼鏡系列將經典、現代和流行融為一體，頌揚了 Maison Valentino 的永恆設計語言，本季融合了品牌的標誌性設計朋克元素，包括羅馬飾釘和流行風格的 1970 年代 Valentino VLogo 標誌的碰撞。 並以傳統色彩和季節性色調呈現深受喜愛的設計款式，更象徵著品牌重新詮釋其經典設計的使命。
Valentino Eyewear 更與瑞士奢華眼鏡專家 Akoni Group 密切合作，在日本採購最優質的醋酸纖維和鈦金屬並手工製作，實現無與倫比的工藝、舒適性和品質。Maison Valentino品牌大使Jolin蔡依林，更是演繹出品牌一貫的奢華與典雅，其愛戴的系列的多款色調更將於今次完整展出。活動資訊 https://www.vto.com.tw/blog/309-VALENTINO.BALMAIN