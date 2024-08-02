林昀儒惜敗無緣4強！詹雅雯見1點驚「他內心超強大」：是台灣之光
台灣桌球好手林昀儒昨（1）日晚間在巴黎奧運男單8強賽中，以3比4敗給法國好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，無緣晉級4強。雖然遭到淘汰，但台灣網友仍紛紛獻上鼓勵，希望他不要因此氣餒，台語歌后詹雅雯也在臉書大讚「孩子你超棒！」且認為林昀儒的內心十分強大，才能扛得住地主隊的叫囂聲，還擁有穩定表現，讓人感到非常驕傲，更讚「你們都是台灣之光！」
記者朱祖儀／綜合報導
詹雅雯看完林昀儒比賽，在臉書心疼發文直呼「孩子你超棒，超棒的！」因為對方站在世界舞台上，即使聽不到來自台灣的加油聲，但表現還是十分穩定，「你內心有多強大啊！才能扛得住地主隊大聲的為對手歡呼的叫囂聲…在這種壓力下，你能有這樣沉穩的表現，以你為傲」，最後她更忍不住大讚，「台灣囝仔讚啦，你們都是台灣之光！」
林昀儒昨日對上Felix Lebrun，前3局雙方打得緊湊，在高節奏的狀態下，Felix Lebrun打得更加順手，優先拿到2分。到了第4局林昀儒放開來打，重新主導比賽節奏，順利拉回比分。可惜最後林昀儒仍受制對手的速度，反手擰急於出手，身體卻未能全部到位，導致不少失誤球，最後在8強賽遭到淘汰。
教練偉關晴光在賽後表示，現場地主隊加油聲浪非常大，對林昀儒造成影響，甚至連發球都聽不到聲音，尤其Felix Lebrun每得一分，現場觀眾情緒更加激昂，因此最後林昀儒敗下陣來。據《中央社》報導，林昀儒則說其實不在意觀眾的聲音，問題在於自己打得相對保守，接發球也沒有判斷好，是主要的敗因。