TWICE周子瑜確定單飛SOLO出道！JYP放行了　60秒神顏預告片曝光

林昀儒惜敗無緣4強！詹雅雯見1點驚「他內心超強大」：是台灣之光

▲林昀儒輸給法國好手Felix Lebrun無緣晉級4強，不過詹雅雯認為他扛得住地主隊的叫囂聲，內心非常強大，大讚「台灣囝仔讚啦，你們都是台灣之光！」（圖／美聯社／達志影像、詹雅雯臉書）
▲林昀儒輸給法國好手Felix Lebrun無緣晉級4強，不過詹雅雯認為他扛得住地主隊的叫囂聲，內心非常強大，大讚「台灣囝仔讚啦，你們都是台灣之光！」（圖／美聯社／達志影像、詹雅雯臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣桌球好手林昀儒昨（1）日晚間在巴黎奧運男單8強賽中，以3比4敗給法國好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，無緣晉級4強。雖然遭到淘汰，但台灣網友仍紛紛獻上鼓勵，希望他不要因此氣餒，台語歌后詹雅雯也在臉書大讚「孩子你超棒！」且認為林昀儒的內心十分強大，才能扛得住地主隊的叫囂聲，還擁有穩定表現，讓人感到非常驕傲，更讚「你們都是台灣之光！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹雅雯看完林昀儒比賽，在臉書心疼發文直呼「孩子你超棒，超棒的！」因為對方站在世界舞台上，即使聽不到來自台灣的加油聲，但表現還是十分穩定，「你內心有多強大啊！才能扛得住地主隊大聲的為對手歡呼的叫囂聲…在這種壓力下，你能有這樣沉穩的表現，以你為傲」，最後她更忍不住大讚，「台灣囝仔讚啦，你們都是台灣之光！」

▲林昀儒在一場蕩氣迴腸的7局大戰中以3：4不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，本次巴黎奧運男單項目賽程到此為止。兩人未來可能會成為宿敵組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒在一場蕩氣迴腸的7局大戰中以3：4不敵法國「眼鏡弟」Felix Lebrun，本次巴黎奧運男單項目賽程到此為止。（圖／美聯社／達志影像）
林昀儒昨日對上Felix Lebrun，前3局雙方打得緊湊，在高節奏的狀態下，Felix Lebrun打得更加順手，優先拿到2分。到了第4局林昀儒放開來打，重新主導比賽節奏，順利拉回比分。可惜最後林昀儒仍受制對手的速度，反手擰急於出手，身體卻未能全部到位，導致不少失誤球，最後在8強賽遭到淘汰。

教練偉關晴光在賽後表示，現場地主隊加油聲浪非常大，對林昀儒造成影響，甚至連發球都聽不到聲音，尤其Felix Lebrun每得一分，現場觀眾情緒更加激昂，因此最後林昀儒敗下陣來。據《中央社》報導，林昀儒則說其實不在意觀眾的聲音，問題在於自己打得相對保守，接發球也沒有判斷好，是主要的敗因。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

林郁婷陷性別爭議「像岳飛被冠上莫須有罪名」！登雜誌封面做自己

公開和戴資穎私訊挨轟「真的有夠愛蹭」　伊萊媽：不希望她被誤會

看戴資穎廝殺一半！熱情男大吼「小戴妳最美」　竟是超紅YouTuber

57歲詹雅雯「甩病魔糾纏」離台放風！甜摟小鮮肉被直擊　關係曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生