林郁婷國三就夢想戰奧運！教練1句話影響生涯：全場都在看妳打拳
「台灣拳后」林郁婷今（2）日將登上2024巴黎奧運首戰，出場女子拳擊項目57公斤級16強賽，雖然她近期遭有心人士以性別議題「做文章」攻擊，但她絲毫沒有被影響，坦言「就當作是對手怕我。」而林郁婷3年前受訪時透露，啟蒙教練曾自強在2008年北京奧運主場館中的一番話，深深影響著她的拳擊生涯，讓當時才國三的林郁婷就夢想站上奧運舞台。
記者賴禹妡／綜合報導
中華文化總會2021年曾推出《去吧！王牌特訓員》系列影片，開箱中華隊國手們的宿舍與訓練場地，EP2來賓正是林郁婷。當時主持人范逸臣、王心恬訪問林郁婷，是何時開始學拳擊的？她表示最初是童年時看到《第一神拳》而認識這個運動，之後偶然遇到啟蒙教練曾自強，當時跟教練一起訓練後就入隊。
林郁婷被問到在拳擊生涯中遇到的正面影響是什麼？她透露，國三畢業時教練帶她去北京體育大學交流，當時她去參觀2008年北京奧運主場館，教練對她說：「妳能想像在這個比賽場，這麼多觀眾看著妳在上面打拳那種震撼感、那種加油的臨場感嗎？妳的心有多大，夢想就有多大。」
林郁婷坦言，這句話深深影響著她，讓她腦海中一直有站在奧運舞台上的畫面，也讓她對這個目標更加渴望。如今，林郁婷已經2度站上奧運舞台，她也表示未來目標就是實現自己的拳擊金滿貫，包含亞錦賽、世錦賽、亞運會、奧運會都奪下金牌，值得一提的是，林郁婷2022年就已拿下杭州亞運和世錦賽雙金牌。
林郁婷今日晚間9點30分將出戰女子拳擊項目57公斤級16強賽，對上烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。雖然遭到有心人士利用「性別」議題攻擊，但她也充滿自信地回應：「既然自己都已經站出來要比賽了，那麼這些風雨當然我也可以理所當然視為說，是對手太懼怕我們實力，所以才會拿一些毛病出來做文章。」