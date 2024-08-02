賀錦麗吸金能力超強！7月政治募款狂收逾3億美元 是川普2倍多
美國總統拜登（Joe Biden）退選後，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替的態勢逐漸明朗，民主黨要以電子投票決定總統候選人，迄今賀錦麗是唯一人選，出征大選已是眾望所歸，只剩副手要挑誰仍有懸念。賀錦麗也獲得民主黨人「報復性捐款」力挺，在7月狂收約3.1億美元政治募款，遙遙領先川普的1.38億美元，也超越拜登在6月募集的1.27億美元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Axios》報導，由於在辯論表現不佳，許多民主黨人減少捐款來藉此「逼退」拜登，而在拜登確定退選後，接手的賀錦麗聲勢大振，連帶激發民主黨人高漲的捐款熱情，在賀錦麗起跑競選活動的首週就獲得2億美元捐款，最終整個7月份更募得約3.1億美元。
賀錦麗陣營表示，94％的捐款都是200美元以下的小額樂捐，另外約有3分之2是來自首次捐款者。賀錦麗陣營還透露，這是美國總統大選史上最好的7月捐款紀錄。
另一方面，川普在7月獲得1.387億美元的捐款，川普陣營表示目前共約有3.27億美元現金可以運用。雖然，目前雙方陣營的金流都尚未提交正式報告，因此初報的數字還無法進行驗證。
根據《Politico》報導，除了民調數字外，雙方陣營的銀彈多寡也是選戰重點，川普在5月因封口費案遭定罪後激發共和黨人支持，獲得的募款大增，而拜登在6月則由於災難的辯論表現，獲得的募款大減，直到賀錦麗於7月重新「打開民主黨人的荷包」，目前雙方陣營在銀彈上可謂旗鼓相當，川普陣營稱手頭上有3.27億美元現金，賀錦麗陣營則表示銀行戶頭裡有3.77億美元可以隨時支用。