麟洋配場邊爆衝突！工作人員搶走「東奧in毛巾」 現場狂噓挺台灣
2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟稍早出戰4強賽，以2：0成績擊敗丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen晉級金牌戰。不過，場邊幫忙加油的觀眾卻爆出衝突，一名現場網友曬出影片，表示有台灣民眾帶「東奧in毛巾」遭工作人員搶走，明明奧運大會只規定禁止攜帶台灣國旗，台灣周邊應援小物卻遭受打壓，讓眾人相當不滿，現場更噓聲四起，影片曝光後引起台灣網友眾怒。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友稍早在Threads上發出影片，並寫下「麟洋四強賽台灣觀眾的『東奧in毛巾』被工作人員搶走。入場只有規定台灣國旗不能帶！幫轉發！」只見畫面中，一名巴黎奧運工作人員奮力搶奪台灣觀眾手上的毛巾，而上頭的圖樣正是東京奧運「麟洋配」在決賽賽末點完美落在線上的經典1球。
原PO補充，也許是毛巾上有寫著「Taiwan!」才會被禁止。而最一開始是有台灣女生拿著台灣地形圖，上頭用中文寫著「台灣加油」，引來工作人員關切，當時工作人員正在搞清楚規則，卻出現一名中國男性直接搶走離開。
貼文一出，不少網友氣憤表示，「那條被搶走的in Taiwan是麟洋上屆的應援產物，根本也不是國旗、怎麼可以搶走」、「請外交部正視！決勝點毛巾並沒有違反規定」。也有現場觀眾透露，當時現場噓聲四起，原以為是丹麥球迷在噓丹麥球員，結果是全場球迷在噓工作人員。
台灣不得攜國旗進場奧運！只能攜帶中華台北梅花旗
中華隊前身為中華民國代表團，首次參賽於1932年，之後因參賽名稱問題在國際間引起爭議，導致台灣於1976年蒙特婁奧運以及1980年莫斯科奧運皆缺席參賽，直到1981年中華奧林匹克委員會與國際奧林匹克委員會簽訂《洛桑協議》核准後，「中華臺北代表團」才得以在1984年洛杉磯奧運，用中華奧林匹克委員會的名義重新參賽。
由於台灣是以中華奧林匹克委員會名義參賽，奧運售票規則規定只能攜帶參賽國代表旗幟進場，因此若有人想入場替台灣加油，只能攜帶中華台北梅花旗進場，不能攜帶「青天白日滿地紅」國旗入場，不過只有國旗部分禁止入場，其他應援小物不限在內。