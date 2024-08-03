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確認PK川普！民主黨宣布賀錦麗「取得足夠票數」　共和黨攻勢加劇

▲美國現任副總統賀錦麗，獲得足夠的民主黨代表票數，將成為美國主要政黨首位兼具非裔及亞裔身分的女性總統候選人。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國現任副總統賀錦麗，獲得足夠的民主黨代表票數，將成為美國主要政黨首位兼具非裔及亞裔身分的女性總統候選人。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國民主黨全國代表大會委員會，當地時間2日宣布，副總統賀錦麗（Kamala Harris）已獲得足夠的黨代表投票數，支持她為總統候選人，確認將在11月與共和黨候選人川普（Donald Tmp）競逐白宮大位，並將在本月稍晚於芝加哥舉行的民主黨全代會上，正式接受提名。

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綜合美媒報導，在高齡81歲的總統拜登（Joe Bidnen）宣布退選後，賀錦麗的聲勢鵲起，加上沒人參與競逐黨內提名，以及事前已有足夠黨代表表達支持，賀錦麗在這次的黨內投票中出線，可謂毫無懸念，成為美國史上第一位獲得主要政黨提名參選總統的非裔和亞裔女性。

賀錦麗表示，很榮幸能成為民主黨推定的美國總統候選人，強調權力在人民手中，她會贏得選舉，未來還有很多工作要做。拜登也在官方社群網站上發文恭喜賀錦麗，打下:「我做出的最好的決定之一，就是選賀錦麗當我的副總統。現在她將成為我們黨的提名人，我感到無比自豪。讓我們贏下這場勝利吧。」

與此同時，川普和他的副手范斯（JD Vance），針對賀錦麗及其潛在副手的砲火也越來越猛烈，范斯聲稱賀錦麗在邊境政策上非常失敗，還犯了很多其他錯誤，而且因為賀錦麗底下的員工流動率高，就算她贏得選舉，也不會有人願意替她工作。

至於川普則是繼前幾天攻擊賀錦麗的血統及族群認同，質疑她「到底是印度裔還是非裔」後，又將矛頭指向可能與賀錦麗搭檔參選的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro），攻擊夏皮羅的宗教信仰，認為選擇猶太裔的競選夥伴，只會損害賀錦麗在巴勒斯坦裔選民中的支持度。

至於確切的副手人選，賀錦麗預計這幾天就會公布，2人將從下週起，一同前往關鍵搖擺州出席競選活動。目前熱門的人選，包括前面提到的賓州州長夏皮羅，還有亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

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