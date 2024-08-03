藍綠難得共識？兩黨挺奧運台灣選手為國爭光 都略過「詹家姊妹」
巴黎奧運開打約一周，代表台灣出賽女子網球雙打的詹家姊妹詹詠然、詹皓晴，過去爭議頗多，這次首輪被4:6、0:6淘汰，事後詹詠然還自曝已經10個月沒有比賽，再度引發網友不滿。而藍綠兩大黨在臉書點名十幾名中華健兒為國爭光，巧合的是，兩黨都沒有提到詹家姊妹。
記者何哲欣／台北報導
國民黨近兩天的貼文，感謝台灣羽球一姐戴姿穎、柔道男神楊勇緯、拳擊女將黃筱雯，射箭男團湯智鈞、林子翔、戴宇軒，網球女雙謝淑薇曹家宜、卓球「小林同學」林昀儒、羽球「麟洋配」李洋王齊麟、「小天」周天成、桌球鄭怡靜、女子拳擊林郁婷、陳念琴、吳詩儀還有「桌球教父」莊智淵、跆拳道女將羅嘉翎等許多國手。但就是沒提到詹家姊妹。
民進黨臉書也po文，羽球球后 戴資穎雖然負傷仍然拚盡全力，帶給我們一場精彩的比賽；感謝楊勇緯的拚搏奮戰，他為台灣柔道的貢獻無人能及；高承睿 是本屆桌球代表隊最年輕的選手，相信在桌球教父莊智淵的調教下，未來肯定能更上層樓…還有眾多選手的努力，都讓世界看見台灣！巴黎奧運持續進行中，目前仍有許多台灣選手在奮戰，包括羽球雙打的麟洋配、確定奪牌的吳詩儀，以及林郁婷。
兩黨很巧合，都沒有提到詹家姊妹。