好吃！義大利體操女將奪奧運銀牌 超狂「起司」代言舊照掀熱議
21歲的義大利體操選手維拉（Giorgia Villa），與隊友一起為祖國贏下自1928年以來的第1面奧運體操獎牌（銀牌），消息傳出後，意外讓她數年前為起司代言的舊照被挖出，並被熱烈討論。照片中的她身穿黑色體操緊身衣，旁邊放著一個巨大的圓形起司，做著許多體操動作，姣好身材一覽無遺。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《衛報》等外媒報導，維拉從2019年就開始嶄露頭角，3年前在去日本參加東京奧運前2週，不幸因為腳踝受傷，錯失她在奧運奪牌的機會。今年她捲土重來，並在巴黎奧運奪下團體賽銀牌。
雖然維拉還非常年輕，但有義大利運動行銷公司透露，有著「起司之王」之稱的帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano），因為認為維拉非常有前途，所以特意讓她成為代言人。當時維拉也在個人社群專頁打下：「很高興成為偉大的 @parmigianoreggiano 大家庭一員，從小我就很喜歡這款令人驚嘆的產品，它是卓越和義大利文化的象徵，能夠與他們合作，讓我感到非常自豪和興奮。」
隨著維拉在團體賽中奪銀，這系列照片又重新被挖出，有人打趣的問道：「不知道起司公司這幾年付多少錢給維拉，但他們本週肯定覺得回本了 」、「她可以環抱住一整個圓形起司，真是非常強壯的女子，也對，她是練高低槓的。」
報導提到，維拉從小就是個精力充沛、活潑好動的女孩，母親看她似乎對運動情有獨鍾，便為她報名了體操課，自11歲起，維拉就在義大利體操聯合會-布雷西亞學院（Italian Gymnastics Federation’s International Academy of Brescia）受訓，每週訓練6天。
雖然由於舊傷，維拉無法參加全能比賽，但她本週二優秀的高低槓表現，為義大利奪牌之路發揮不小的作用。