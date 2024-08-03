8/3晚上11點鬼門開！「鬼月22項禁忌」懶人包　2顏色衣服先別穿了

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2024年的鬼月是8月4日至9月2日，不過按照農曆的算法來看，一天的開始是落在子時，因此今年鬼門開的時間就是8月3日的晚間11點，而鬼門關的時間則是9月2日的晚間11點。這中間別忘了還要中元普渡，也就是所謂的「農曆十五」，時間點是8月18日。
為什麼有鬼門開？農曆七月「鬼月的由來」
其實漢人傳統信仰並沒有鬼月的觀念，將農曆七月當成是「鬼月」的說法，其實眾說紛紜，有一說是當時中國閩南一帶大量人口移民台灣，又常常發生族群械鬥，為了安置喪命的孤魂野鬼，民間開始興建廟宇，集中在農曆7月祭拜；而也有說法是朱元璋為了霸佔這個月份，不讓民間和皇族共用吉日吉時，便實施「愚民政策」嫁禍於鬼，讓人民以為7月是不好的月份，因此鬼月的習俗便延續至今
鬼月22項基本禁忌一次看！2種衣服顏色也先別穿了
📍不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴會找替身俗稱「抓交替」。
📍不宜看屋齡30年以上老房：相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕容易沖煞感冒。
📍避免半夜到醫院：相傳往生者死前較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先的後代，祖先回不了家容易徘徊在醫院。
📍避免傍晚到廟旁邊走動：相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。
📍鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。
📍鬼月夜晚不宜曬衣服：相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。
📍鬼月不宜持咒、念咒：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。
📍半夜不宜大吼大叫：如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟招致睡眠品質變差。
📍鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。
📍鬼月晚上不宜吹口哨：因為吹口哨音頻叫趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。
📍鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。
📍鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會顯得更陰，因此鬼月拜陰廟八字太輕者容易撞鬼。
📍鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。
📍鬼月不宜一直說「死」這個字：以免惹怒好兄弟。
📍鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。
📍鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。
📍鬼月半夜看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。
📍鬼月參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。
📍鬼月到旅館時：記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。
📍鬼月動刀：儘量選擇白天對身體較好。
📍鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午對運勢較好。
📍鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。
而除了以上由塔羅牌小孟老師所提供的22項鬼月禁忌之外，民俗專家廖大乙也提到，今年是青龍年，農曆7月最忌諱的顏色就是紅色跟黑色，黑色屬陰，紅色火氣容易旺盛，建議少穿為上，一般習俗醫院、殯葬或是墳墓等地區，不是很重要的，也最好避開不要去。
廖大乙提到，生肖龍、狗、羊、牛、今年犯太歲要迎接下半年好運氣，不妨可以做布施，也可以米代金做功德，若看到有利於大公的訊息，也可以多多推廣給有緣人，這是非常有效、迎接下半年大好運氣來臨的好方法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。