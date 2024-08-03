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AI眼中的各國奧運隊！澳洲慘變「無尾熊+袋鼠」　希臘走斯巴達風

▲有國外研究團隊試圖以AI生成多國奧運代表隊圖像，結果不甚理想。圖為AI認知中的澳洲隊員，是無尾熊與袋鼠的綜合體。（圖／翻攝自每日郵報）
▲有國外研究團隊試圖以AI生成多國奧運代表隊圖像，結果不甚理想。圖為AI認知中的澳洲隊員，是無尾熊與袋鼠的綜合體。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

刻板印象是對一件人事物的既定偏見，形成原因有很多，主要在於接收到的資訊是否夠全面。位於美國加州舊金山的「Midjourney」實驗室，所開發的同名人工智慧程式，在本次巴黎奧運，被要求生成40國奧運代表隊的圖像時，呈現的結果令人咋舌，包含將澳洲隊變成一群無尾熊+袋鼠的生物，希臘隊則穿著如同古代斯巴達戰士的怪異盔甲，埃及代表隊的服裝看上去則與法老有八成相似，顯示現階段技術還有很多進步空間。

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根據《每日郵報》報導，澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）的研究人員，要求Midjourney生成40國奧運代表隊的圖像，結果顯示AI訓練資料庫存在多項偏見，涵蓋性別、事件、文化和宗教。 比如男性出現的次數是女性的5倍，在40張圖片中，82%是男性，僅有17%是女性，烏克蘭、土耳其的隊伍甚至通通只呈現男性。

▲（圖／翻攝自每日郵報）
▲Midjourney AI生成的希臘代表隊。（圖／翻攝自每日郵報）
研究人員還發現了一些明顯的事件偏差，比如，荷蘭隊一概被描繪為自行車手，加拿大隊被描繪成曲棍球員，阿根廷隊則被描繪為足球員，對於印度隊的偏見主要是「眉心紅記」，所有圖中的印度隊員都有畫。研究人員認為，這顯示AI生成過於專注在單一的宗教習俗，而忽略了印度境內的宗教多樣性。

▲（圖／翻攝自每日郵報）
▲印度隊的AI生成圖，每位隊員眉間都有具宗教意義的紅點。（圖／翻攝自每日郵報）
甚至不同隊伍的運動員，臉上的表情也有很大差異，在該AI程式生成的圖片中，韓國隊和中國隊表情嚴肅，愛爾蘭隊、紐西蘭隊則面帶親切的微笑。 

伊迪斯科文大學的教授鍾凱莉（Kelly Choong ，音譯）指出，AI的偏見往往是被人類本身的偏見驅動，缺乏批判性思維和評估，從而導致歧視等疑慮，除了希望開發人員能改進演算法，減少此類偏差，也應培養使用者與AI共存，同時又挑戰其輸出能力。

▲（圖／翻攝自每日郵報）
▲埃及隊的AI生成圖顯示，隊員們穿著類似法老風格的衣服。（圖／翻攝自每日郵報）

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