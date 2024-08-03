不公布林郁婷性別檢測實情　國際拳總竟連兩天發聲明窮追猛打

川普同意辯論！9／4由福斯新聞主辦且開放現場觀眾　賀錦麗未回應

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）2日表示，他已經同意參加福斯新聞主辦的電視辯論，時間是在9月4日，川普還透露屆時與他和拜登的首場辯論會不同，現場將安排觀眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）2日表示，他已經同意參加福斯新聞主辦的電視辯論，時間是在9月4日，川普還透露屆時與他和拜登的首場辯論會不同，現場將安排觀眾。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國民主黨全國代表大會委員會2日宣布，確認將由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬角逐白宮大位，對決共和黨的總統候選人川普（Donald Trump），兩人何時進行辯論成為下一個焦點。對此，川普2日表示，他已經同意參加福斯新聞主辦的電視辯論，時間是在9月4日，川普還透露屆時與他和拜登的首場辯論會不同，現場將安排觀眾。不過，賀錦麗陣營尚未做出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，川普在他個人的社群網路平台發文表示，他已經同意參加福斯新聞主辦的電視辯論，時間是在9月4日，川普也不忘嘲諷一下已經退選的拜登（Joe Biden），提到這場辯論本應由ABC新聞主辦，且另一位主角原本是拜登，但如今情況生變，拜登「受到了民主黨的可怕對待」。

川普也透露，辯論將在賓州舉行，主持人將是拜爾（Bret Baier）和麥卡勒姆（Martha MacCallum），規則將與第一場電視辯論相似，但不同的是會開放現場觀眾參加，川普還特意用全大寫來強調了「現場觀眾」。

▲美國副總統賀錦麗接棒拜登，有望成為民主黨總統候選人，首場造勢活動已經在威斯康辛州展開。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗之前曾表態，希望接替拜登參加原先雙方商訂好的9月10日第二場電視辯論。（圖／美聯社／達志影像）
不過，對於川普最新的辯論說法，賀錦麗陣營尚未回應。賀錦麗之前曾表態，希望接替拜登參加原先雙方商訂好由ABC新聞主辦的9月10日第二場電視辯論，且猛攻遲遲不願明確回應的川普「怯戰」，不敢與自己正面交鋒。如今川普放話辯論改由福斯新聞主辦，且開放現場觀眾，要奪回辯論主動權，就看賀錦麗如何接招。

確認PK川普！民主黨宣布賀錦麗「取得足夠票數」　共和黨攻勢加劇

賀錦麗吸金能力超強！7月政治募款狂收逾3億美元　是川普2倍多

川普遇襲、賀錦麗崛起！美選新聞討論飆升56％　福斯新聞成大贏家

美保守派機構最新搖擺州民調！川普竟與賀錦麗打平

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選