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大學生選課地雷公開！最擔心遲到要被扣分　也怕老師上課會點名　

▲暑假過了一半，8月下旬即將進入全台大專院校選課旺季，根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」，大學生擔心遲到會被扣分嗎？還有老師上課會不會點名。（圖／OPT歐趴糖提供）
▲暑假過了一半，8月下旬即將進入全台大專院校選課旺季，根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」，大學生擔心遲到會被扣分嗎？還有老師上課會不會點名。（圖／OPT歐趴糖提供）

記者顏真真／台北報導

大學分科測驗成績已於7月29日公布，不少考生陷入天人交戰，究竟是選擇名校還是熱門學系？而一旦順利進入理想的學校後，又該如何選課充實大學4年時光？根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」顯示，大學生最在意的選課地雷莫過於「學生遲到會被扣分嗎？」，再來是「老師上課會不會點名」。

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身為台灣最大、專屬大學生的課程評價查詢網「OPT歐趴糖」，於2023年8月開站以來，至今已有近5萬篇的分享課程評價，累積超過百萬名不重複的使用者上線查詢資料，平台不但可以查詢全台灣各所大學的通識課程內容含金量、課程大綱、給分高低、壓力程度、老師個性以及考古題，還有「課程評價懶人包」，快速歸納授課重點，成為時下學生選課參考指標，同時也成為高中生家長，為子女篩選未來校系的重要參考，有助於推升提升大學教育品質。

暑假過了一半，8月下旬即將進入全台大專院校選課旺季，學子們摩拳擦掌就怕搶不到營養學分。根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」顯示，有84.1%的大學生選課最擔心的莫過於「遲到會被扣分嗎？」另有80.9%的人擔心「老師上課會不會點名」，也有66.5%擔心「需要自己找人分組做報告嗎？」，還有47.1%擔心「老師給分看不出差異性47.1%」及40.3%擔心「老師具有強烈政治傾向」。

OPT歐趴糖品牌執行長蘇子朋表示，遲到扣分、老師點名，都是大學生最在意的選課地雷，還有社恐學生因為擔心自己找不到人分組做報告，因而高居第三名，再者，認真投入課業的優質學生，對於老師無差別給分也頗有意見，就怕自己的努力付出看不出差異性，最後，習慣在課堂上大談政治言論，政黨色彩過於明顯的老師，更是讓學生們避之唯恐不及。

歐趴糖策略聯盟合作平台1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在大學時期厚植自身競爭力，對步出校園後的職涯發展影響巨大，透過「OPT歐趴糖」課程評價查詢網，學生可以提前了解每一堂課程的內容，作為選課參考，發揮最大的學習效益，同時透過不同話題掌握課程脈動，為求學期期間與畢業後的職涯鋪路。

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