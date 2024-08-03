大學生選課地雷公開！最擔心遲到要被扣分　也怕老師上課會點名　

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暑假過了一半，8月下旬即將進入全台大專院校選課旺季，學子們摩拳擦掌就怕搶不到營養學分。根據OPT歐趴糖「大學生選課行為潛規則排行」顯示，有84.1%的大學生選課最擔心的莫過於「遲到會被扣分嗎？」另有80.9%的人擔心「老師上課會不會點名」，也有66.5%擔心「需要自己找人分組做報告嗎？」，還有47.1%擔心「老師給分看不出差異性47.1%」及40.3%擔心「老師具有強烈政治傾向」。
OPT歐趴糖品牌執行長蘇子朋表示，遲到扣分、老師點名，都是大學生最在意的選課地雷，還有社恐學生因為擔心自己找不到人分組做報告，因而高居第三名，再者，認真投入課業的優質學生，對於老師無差別給分也頗有意見，就怕自己的努力付出看不出差異性，最後，習慣在課堂上大談政治言論，政黨色彩過於明顯的老師，更是讓學生們避之唯恐不及。
歐趴糖策略聯盟合作平台1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在大學時期厚植自身競爭力，對步出校園後的職涯發展影響巨大，透過「OPT歐趴糖」課程評價查詢網，學生可以提前了解每一堂課程的內容，作為選課參考，發揮最大的學習效益，同時透過不同話題掌握課程脈動，為求學期期間與畢業後的職涯鋪路。