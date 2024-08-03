影／駐日美軍直升機迫降神奈川稻田！當地居民嚇壞 市長強烈抗議
今（3）日早上一架駐日美軍直升機，在神奈川縣海老名市的一片稻田中緊急迫降，大約停留1小時40分鐘後自行離去。據了解，當時直升機上共有12人，從美軍厚木基地起飛前往山口縣的岩國基地，疑似發生引擎故障因此緊急迫降。並未有人員受傷，也未成周圍建築物損壞，但附近居民表示，有聽到非常巨大的聲響、牆壁地面都在震動，對於發生這樣的意外十分不安。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NHK》報導，對於這起直升機迫降意外，美軍厚木基地的發言人表示，出於基地運行的原因，無法回答飛行路線和目的，但正在聽取駕駛員的說法，進一步調查事故原因。
當地警方則表示，警察趕到現場後隨即拉起了封鎖線，禁止人員進入，機體周圍並未發現損壞或漏油情況，直升機停留約1小時40分鐘後，於3日下午12點40分左右起飛離去，相關狀況則還要釐清。
雖然這起意外並未造成人員傷亡或建築物受損，但附近一位60多歲的居民透露，事發當下聽到非常巨大的聲響，由於厚木基地就在不遠處，平日經常能聽見飛機的聲音，但今天的聲音遠遠大於過去，讓人聽了十分驚慌。該位居民表示，附近有很多民宅，一旦發生意外後果可能會非常嚴重，這樣的迫降事件讓人不安，很想知道到底發生了什麼。
而海老名市市長內野優則表示，發生這樣的意外讓人遺憾，附近不僅有許多住家還有學校，可能差點發生重大傷亡的事實讓與基地毗鄰而居的市民受到衝擊，居民的不安和恐懼是無法估量。內野優強調，「我們強烈抗議日本政府和美軍，並要求徹底進行可靠的維修檢查等安全措施，以及對外迅速且適當的提供資訊」。