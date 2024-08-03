五月天開唱「53歲光良當嘉賓脫了」！阿信見粉絲1情況大吃醋
五月天「回到那一天」25週年演唱會近來在中國大陸展開巡迴，昨（2）日晚間繼續在太原開唱，千台無人機隨著歌曲變換出乾杯、復刻紅跑車、神的孩子都在跳5球等20個圖騰，還有在4500發的璀璨奪目煙火綻放映照著夜空。這場也請來重量級嘉賓光良，看到光良雖然已經53歲，不過身材仍保持非常良好，全場狂拱「脫掉！」光良也小秀腹肌，接著怪獸也接力，隨後他們合唱經典歌曲《童話》，還讓阿信吃醋，說「沒想到今天聽到最大聲的合唱是這首歌！」
記者朱祖儀／綜合報導
2日在4.5萬歌迷熱烈揮舞螢光棒下，五月天啟動「天外有天時光機」帶領樂迷在每首歌之間穿梭，第二場時光機把忙碌的光良帶來太原現場，他們合唱彼此經典歌曲〈童話〉、〈突然好想你〉。雖然五月天和光良曾是滾石時期同門師兄弟，但直到現在才有機會在演唱會透過音樂相聚，五月天感到很榮幸，當光良一現身，歌迷尖叫破表，合唱完〈突然好想你〉後，阿信看到光良凍齡模樣還忍不住驚呼，「我們今天時光機壞掉了，懷疑時光機被你偷走，如果說有變，就是光良身上多了很多肌肉。」
接著全場大喊「脫掉」，拱光良秀肌肉，阿信急解圍，「這是五月天的票，你們要看光良肌肉要在光良演唱會。」要光良用腹肌和歌迷約定下次他的太原演唱會，因此光良除了和歌迷約定未來會來此舉辦演唱會，還是在現場大方露出精實腹肌，接著怪獸接力，在全場力拱下，小掀了衣服，兩人輪番放送福利，全場嗨到不行。
另外，光良不只身材有料，創作也很有料，阿信透露之前曾前往觀賞演出時，光良很多歌都是全場大合唱，尤其是〈童話〉這首歌，接著他們一起合唱光良的經典歌曲，歌迷合唱聲之大，讓阿信作勢吃醋地說，「沒想到今天聽到最大的合唱聲是這首歌。」在進行「今晚我不孤獨2.0」巡迴演唱會的光良，儘管忙著演唱會，仍鼎力支持昔日的同門師弟前來太原當嘉賓。