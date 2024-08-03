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中國不管房地產了？IMF提1兆美元救市措施　中國卻因一理由拒絕

▲中國房地產危機持續延燒，拖累了中國經濟增長。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產危機持續延燒，拖累了中國經濟增長。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

中國近年房地產業頻頻暴雷，雖然官方祭出許多救市措施，不過仍就無法讓產業起死回生。最新傳出，國際貨幣基金組織（IMF）近期向中國政府提出建議，表示可以動用中央政府資金來完成未完工住房項目，而這個方案的成本總額預估接近1兆美元（約33.08兆元新台幣）。沒想到，這個建議卻遭到中國政府以「可能會產生道德風險」為理由拒絕。

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根據外媒《彭博社》指出，IMF昨（2）日在他們的年度報告中指出，曾建議中國政府應採用「一次性方案」來完成和交付預售的房產或賠償購房者。IMF預估，這個「一次性方案」進行4年的成本約占中國生產總值（GDP）的5.5%，以中國去年GDP計算，該成本可高達1兆美元，但此建議卻被中國拒絕。

IMF中國執行董事張正鑫在回覆中表示，中央政府直接提供財政資金支持是不合適的，因為這可能導致對未來政府救助的預期，進一步產生道德風險。張正鑫表示，他們認為，在完成和交付這些單位時，我們應該繼續應用市場化和法治化的原則。

《彭博社》表示，IMF的評估暗示了中國所面臨挑戰的規模，因為中國歷經了長期的房地產低迷，但仍不願採取大規模的財政刺激措施，或延長市場的生命線。IMF稱，在5月底和中國官員的討論結束後，於7月撰寫了該份報告。

對於張正鑫的回覆，法國興業銀行（Societe Generale SA）大中華區經濟學家Michelle Lam直批張正鑫的言論「有些令人失望」，因為如果情況持續惡化，政府最終還是會不得不改變做法，增加對房地產市場的政策支持。

在今年5月，主管經濟的中國國務院副總理何立峰開完「保交房」會議後，北京發布一系列振興房市的全國性政策，範圍之廣，外界直呼為「史詩級救市」。其中，頭期款比例調成史上最低，還有取消房貸利率下限等政策，人民銀行更拋出3000億人民幣（約1.3兆台幣），吸引地方國有資本收購新房，等於是供需端雙管齊下。

不僅如此，最新傳出，陷入財政困難的中國房企萬科近日在廣東東莞的一個建案推出「買一送一」優惠，向購買東莞住宅的客戶，贈送該公司在惠州另一個建案的住宅。分析指出，房市成交量少導致房企的營銷手段層出不窮。

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