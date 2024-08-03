中國不管房地產了？IMF提1兆美元救市措施　中國卻因一理由拒絕

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IMF中國執行董事張正鑫在回覆中表示，中央政府直接提供財政資金支持是不合適的，因為這可能導致對未來政府救助的預期，進一步產生道德風險。張正鑫表示，他們認為，在完成和交付這些單位時，我們應該繼續應用市場化和法治化的原則。
《彭博社》表示，IMF的評估暗示了中國所面臨挑戰的規模，因為中國歷經了長期的房地產低迷，但仍不願採取大規模的財政刺激措施，或延長市場的生命線。IMF稱，在5月底和中國官員的討論結束後，於7月撰寫了該份報告。
對於張正鑫的回覆，法國興業銀行（Societe Generale SA）大中華區經濟學家Michelle Lam直批張正鑫的言論「有些令人失望」，因為如果情況持續惡化，政府最終還是會不得不改變做法，增加對房地產市場的政策支持。
在今年5月，主管經濟的中國國務院副總理何立峰開完「保交房」會議後，北京發布一系列振興房市的全國性政策，範圍之廣，外界直呼為「史詩級救市」。其中，頭期款比例調成史上最低，還有取消房貸利率下限等政策，人民銀行更拋出3000億人民幣（約1.3兆台幣），吸引地方國有資本收購新房，等於是供需端雙管齊下。
不僅如此，最新傳出，陷入財政困難的中國房企萬科近日在廣東東莞的一個建案推出「買一送一」優惠，向購買東莞住宅的客戶，贈送該公司在惠州另一個建案的住宅。分析指出，房市成交量少導致房企的營銷手段層出不窮。