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奧運桌球／早田希娜笑了！4：2勝申裕斌奪銅　日本女單連兩屆拿牌

▲日本名將早田希娜終於笑了！2024巴黎奧運桌球女單項目來到最後一天的賽程，在先進行的銅牌戰，早田希娜在對上韓國天才少女申裕斌的比賽，激戰6局，以4：2戰勝對手，拿下銅牌。（圖／特派記者陳云茹攝影）
▲日本名將早田希娜終於笑了！2024巴黎奧運桌球女單項目來到最後一天的賽程，在先進行的銅牌戰，早田希娜在對上韓國天才少女申裕斌的比賽，激戰6局，以4：2戰勝對手，拿下銅牌。（圖／特派記者陳云茹攝影）

記者黃建霖/綜合報導

日本名將早田希娜終於笑了！2024巴黎奧運桌球女單項目來到最後一天的賽程，在先進行的銅牌戰，早田希娜在對上韓國天才少女申裕斌的比賽，激戰6局，以4：2戰勝對手，拿下銅牌，日本連兩屆奪牌。她賽後完全宣洩情緒，落下痛快的眼淚，臉上掛著笑容，終於在這一屆奧運帶著一面獎牌回家。

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早田希娜力克申裕斌　拿下銅牌

兩人上一場都被中國球員給直接橫掃，不過比起年輕的申裕斌，外界更擔心早田希娜這一場的競技狀況，畢竟上一場失利後她情緒低落，激動落淚，而且來自曝身上有傷，實際上應該難以堅持在場上。

不過這一場比賽，她看起來的狀態不用太擔心，特別是在第4局屢屢打出好球後，奮力嘶吼為自己振奮，同時也露出大大的笑容，看起來前一戰失利的的陰霾已經一掃而空。申裕斌在首局以11：9拿下，但接下來比分接近的2局，她卻分別以11：13以及10：12輸掉，第4局又以7：11讓出，讓自己退到懸崖邊上。第5局申裕斌頂住壓力以12：10搶下。不過第6局早田希娜關門成功，11：7取勝，帶走勝利和獎牌。

伊藤美誠、早田希娜連兩屆拿牌　日本女單崛起

上一屆日本靠著伊藤美誠的出色發揮，在混雙以及女單拿下銅牌，兩個獎項都是隊史的首次突破。這一屆奧運雖然最終混雙無緣再拿牌，但是女單靠著早田希娜，實現連兩屆奪牌的目標。

現年24歲的早田希娜，來自日本的福岡縣北九州市，從四歲就開始打桌球，在2014年達成史上最年輕，就打進國際桌總職業巡迴賽的紀錄，並在2023年一度爬上生涯最佳的世界排名第四，目前世界排名第五，是所有日本女單選手中，排名最高的球員。

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