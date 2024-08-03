奧運桌球／早田希娜笑了！4：2勝申裕斌奪銅　日本女單連兩屆拿牌

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兩人上一場都被中國球員給直接橫掃，不過比起年輕的申裕斌，外界更擔心早田希娜這一場的競技狀況，畢竟上一場失利後她情緒低落，激動落淚，而且來自曝身上有傷，實際上應該難以堅持在場上。
不過這一場比賽，她看起來的狀態不用太擔心，特別是在第4局屢屢打出好球後，奮力嘶吼為自己振奮，同時也露出大大的笑容，看起來前一戰失利的的陰霾已經一掃而空。申裕斌在首局以11：9拿下，但接下來比分接近的2局，她卻分別以11：13以及10：12輸掉，第4局又以7：11讓出，讓自己退到懸崖邊上。第5局申裕斌頂住壓力以12：10搶下。不過第6局早田希娜關門成功，11：7取勝，帶走勝利和獎牌。
伊藤美誠、早田希娜連兩屆拿牌 日本女單崛起
上一屆日本靠著伊藤美誠的出色發揮，在混雙以及女單拿下銅牌，兩個獎項都是隊史的首次突破。這一屆奧運雖然最終混雙無緣再拿牌，但是女單靠著早田希娜，實現連兩屆奪牌的目標。
現年24歲的早田希娜，來自日本的福岡縣北九州市，從四歲就開始打桌球，在2014年達成史上最年輕，就打進國際桌總職業巡迴賽的紀錄，並在2023年一度爬上生涯最佳的世界排名第四，目前世界排名第五，是所有日本女單選手中，排名最高的球員。
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