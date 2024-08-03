狂賀奧運首牌入袋！7-11厚乳拿鐵寄杯買2送2 超商美式、拿鐵半價
台灣巴黎奧運第1面獎牌出爐！台灣好手「小胖」李孟遠奪下銅牌，7-11與民眾一同狂賀，門市大杯精品美式買2送2，行動隨時取優惠厚乳拿鐵買2送2，寄杯慢慢喝；萊爾富美式、拿鐵買一送一，即起喝到8月5日，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原售價40元）也享任選買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11狂賀台灣進帳巴黎奧運首牌，門市即起至8月5日， 大杯精品美式買2送2；紅牛火龍果風味能量飲料250ml 買2送1；:麒麟一番搾500cc罐 第2件5折！APP行動隨時取有厚乳拿鐵買2送2，限量2萬組，每會員限購4組，開放線上支付，兌換期限至9月30日。活動期間須持有以下DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠。
萊爾富即日起至8月5日23:59推出大杯系列的美式咖啡（原單件售價45元）或拿鐵咖啡（原單件售價55元），可冰／熱任選，享同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。
萊爾富也於即日起至2024年8月12日於LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽乙次，就有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號乙個（限量100名，送完為止）。
萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號乙個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，於2024年9月17日23:59前兌換，逾期視同放棄資格，恕不補發。