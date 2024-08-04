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川普點頭出席「由福斯新聞舉辦」辯論　賀錦麗團隊拒絕：他怕了

▲賀錦麗拒絕出席共和黨總統候選人川普提議的電視辯論，堅持只出席之前同意、由美國廣播公司（ABC News）舉行的辯論。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗拒絕出席共和黨總統候選人川普提議的電視辯論，堅持只出席之前同意、由美國廣播公司（ABC News）舉行的辯論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國副總統賀錦麗近來在民主黨內獲得足夠票數，確認將出馬對決共和黨的總統候選人川普（Donald Trump）角逐白宮大位，而兩人何時進行辯論也成為外界的關注焦點。川普終於在2日時表示，願意在9月4日與賀錦麗進行辯論，但要由福斯新聞主辦。對此，賀錦麗競選團隊拒絕川普的提議，堅持只出席之前同意、由美國廣播公司（ABC News）舉行的辯論。

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根據CNN報導，川普在2日時於自家社交媒體Truth Social中發文稱，他已經同意參加福斯新聞主辦的電視辯論，時間是在9月4日，將於賓州舉行，地點待定，主持人將是拜爾（Bret Baier）和麥卡勒姆（Martha MacCallum），規則將與第一場電視辯論相似，但不同的是會開放現場觀眾參加。川普指出，這場辯論本應在ABC，主要是和瞌睡喬（Sleepy Joe，拜登），但他「受到了民主黨的可怕對待」。

對此，賀錦麗的競選團隊公關總監泰勒（Michael Tyler）在聲明中表示，川普需要「停止玩弄總統辯論」。聲明中表示，川普對選情感到害怕，才是圖退出他已經同意的辯論，並投靠福斯新聞來拯救他的選情」。

聲明中同時呼籲，川普應參加已經承諾於9月10日舉行的辯論，「賀錦麗無論如何都會藉此在黃金時段向全國觀眾發表演說」。

泰勒表示，賀錦麗團隊很樂意在雙方競選團隊都同意後，針對辯論進行進一步的討論，「任何時間、任何地點、任何地方都應該沒有問題，除非他太害怕而不敢在10號出現。」

有消息人士告訴CNN，賀錦麗不僅計畫出席原定在9月10日由ABC舉行的辯論，「及使穿普沒有出席」。消息人士稱，目前理解是，ABC將為任何一位出現在辯論會場的候選人提供播出時間，即使最終只有賀錦麗一人。ABC尚未回應CNN的置評請求。

美國總統大選將於11月5日舉行，在這之前，川普原定與拜登進行兩場電視辯論，第一場由CNN主辦的電視辯論已於6月27日登場，而第二次總統選舉辯論，原定於9月10日在美國廣播公司（ABC）新聞台進行。然而，在拜登上個月退出競選、賀錦麗成為民主黨推定的候選人，川普對於是否會與賀錦麗辯論一直不置可否，直到2日時才出面表態。

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