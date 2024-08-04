川普點頭出席「由福斯新聞舉辦」辯論　賀錦麗團隊拒絕：他怕了

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，賀錦麗的競選團隊公關總監泰勒（Michael Tyler）在聲明中表示，川普需要「停止玩弄總統辯論」。聲明中表示，川普對選情感到害怕，才是圖退出他已經同意的辯論，並投靠福斯新聞來拯救他的選情」。
聲明中同時呼籲，川普應參加已經承諾於9月10日舉行的辯論，「賀錦麗無論如何都會藉此在黃金時段向全國觀眾發表演說」。
泰勒表示，賀錦麗團隊很樂意在雙方競選團隊都同意後，針對辯論進行進一步的討論，「任何時間、任何地點、任何地方都應該沒有問題，除非他太害怕而不敢在10號出現。」
有消息人士告訴CNN，賀錦麗不僅計畫出席原定在9月10日由ABC舉行的辯論，「及使穿普沒有出席」。消息人士稱，目前理解是，ABC將為任何一位出現在辯論會場的候選人提供播出時間，即使最終只有賀錦麗一人。ABC尚未回應CNN的置評請求。
美國總統大選將於11月5日舉行，在這之前，川普原定與拜登進行兩場電視辯論，第一場由CNN主辦的電視辯論已於6月27日登場，而第二次總統選舉辯論，原定於9月10日在美國廣播公司（ABC）新聞台進行。然而，在拜登上個月退出競選、賀錦麗成為民主黨推定的候選人，川普對於是否會與賀錦麗辯論一直不置可否，直到2日時才出面表態。