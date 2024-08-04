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奧運桌球／中國「內戰」場邊奇景！雙方教練缺席　背後原因有深意

▲巴黎奧運女子桌球單打項目落幕，陳夢4：2擊敗孫穎莎拿下金牌，這一場比賽是一場中國內戰，雙方的指導教練皆為出席在場邊。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子桌球單打項目落幕，陳夢4：2擊敗孫穎莎拿下金牌，這一場比賽是一場中國內戰，雙方的指導教練皆為出席在場邊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運女子桌球單打項目落幕，陳夢4：2擊敗孫穎莎衛冕金牌，這一場比賽是一場中國內戰，該國已提前確定「金包銀」，比賽中兩人的指導教練都未出現在場邊，讓球員自己和內心來做戰鬥。有這樣的安排其實不是臨時決定的，而是中國的「光榮傳統」——內戰不帶教練，主要是為了避免爭議，同時也是讓選手在「最後一關」前自我考驗。

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中國隊內戰無教練　選手自己發揮

與稍早進行的銅牌戰，日、韓兩位選手的教練奮力為自家球員打氣不同，之後進行的桌球女單金牌戰，中國隊已經提前「金包銀」，無論孫穎莎還是陳夢拿，金牌都確定可以留下。有看比賽的球迷，應該會注意到此役場邊是沒有教練的，兩位選手各自進行戰鬥。

從避免爭議到變成傳統　中國金包銀場邊的奇景

中國桌球隊進行內戰時，教練不會坐在場邊，這是他們國家隊由來已久的慣例，至於這個習慣的典故，據傳是有一次馬琳和王勵勤兩位男單選手比賽時，發生了一些爭議，因此最終定下了這個規矩。

另一方面，這個規矩主要也是為了公平，因為中國內部的教練系統很多，但是國際賽桌球代表男、女隊只能各自帶兩個隨行教練，其他教練雖然也可以去，但不在正式名單上，等於是不算是中國體育代表團的成員，比賽時當然就不被允許到賽場指導隊員。這樣就有可能有人的教練不是本來負責自己的教練，難免會產生一些爭議。

由於中國是桌球大國，特別是在2004年之後，男、女單常常就是自己人內戰，他們也要求出戰球員必須要各自守住半區，因此「內戰不上教練」就成為一種光榮傳統。而球員也將這個畫面做為每一屆奧運的基本目標，那就是至少金牌必須丟在自家人手裡，能打進決賽就算圓滿，剩下那一場，就看兩人各自的造化了。大家就好好享受桌球的競技魅力吧。

▲巴黎奧運上拿下桌球女單金牌，比技術陳夢曾不是桌國女桌中最好的；比條件，她也不是最優秀的。但她是最野心、也最有自信的。這是她的時代，她真的說到做到。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運上拿下桌球女單金牌，比技術陳夢曾不是桌國女桌中最好的；比條件，她也不是最優秀的。但她是最野心、也最有自信的。這是她的時代，她真的說到做到。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然孫穎莎近期的狀況和表現是實至名歸的當世第一，但鄧亞萍認為陳夢的確還是在綜合厚度上有所優勢，「變正手鎖直線，二人太熟了，孫穎莎想在前三板建立優勢太難了，一旦進入相持局面就是陳夢的天下」。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然孫穎莎近期的狀況和表現是實至名歸的當世第一，但鄧亞萍認為陳夢的確還是在綜合厚度上有所優勢，「變正手鎖直線，二人太熟了，孫穎莎想在前三板建立優勢太難了，一旦進入相持局面就是陳夢的天下」。（圖／美聯社／達志影像）

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