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奧運籃球／塞爾維亞順利晉級！南蘇丹主帥賽後怒嗆：罰球數真可笑

▲2024巴黎奧運男子籃球小組賽賽事，塞爾維亞交手來自非洲的勁旅南蘇丹，最終在Bogdan Bogdanovic飆進6記三分球、砍下全隊最高30分帶領之下，塞爾維亞終場就以96：85收下勝利，南蘇丹的驚奇之旅也就此告一段落。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男子籃球小組賽賽事，塞爾維亞交手來自非洲的勁旅南蘇丹，最終在Bogdan Bogdanovic飆進6記三分球、砍下全隊最高30分帶領之下，塞爾維亞終場就以96：85收下勝利，南蘇丹的驚奇之旅也就此告一段落。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球小組賽賽事，塞爾維亞小組賽的最後一場比賽，交手來自非洲的勁旅南蘇丹，本場比賽塞爾維亞靠著射手Bogdan Bogdanovic飆進6記三分球，砍下全隊最高30分，以及明星中鋒Nikola Jokic也攻下22分13籃板4助攻帶領之下，2人聯手率領塞爾維亞在每一節得分都壓制對手，終場就以96：85擊敗南蘇丹，順利闖進到8強。不過此戰雙方的罰球數差距卻相當懸殊，也讓南蘇丹主帥相當不滿，賽後更是怒嗆裁判「真是可笑。」

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雙方罰球數差距懸殊　成此戰勝負分水嶺

本場比賽雙方獲得的罰球次數相當懸殊，塞爾維亞一共獲得31次罰球機會，至於南蘇丹則是只有6次，也成為勝負關鍵。而賽後南蘇丹主帥Royal Ivey更是在賽後記者會上怒噴裁判，他說到：「真是可笑，真是可笑！我的隊員們全心全意地投入到這場比賽中，可是這樣的結果真是可笑，這就是我要說的全部。

「看看我們2隊的罰球次數，他們罰31個，我們6個，我需要知道這到底是怎麼做到的。這真是可笑，回答我這個問題，怎麼做到的，我需要答案，解釋給我聽！」Ivey相當不滿地說到。

南蘇丹確定遭淘汰出局　驚奇之旅就此告終

而塞爾維亞此戰以11分之差戰勝南蘇丹之後，由於塞爾維亞只要贏南蘇丹至少3分，就能保送希臘取得8強資格；因此希臘如今確定晉級8強，後續將要交手德國隊；而南蘇丹也是繼波多黎各、西班牙與日本之後，第4支遭淘汰出局的球隊。

而本屆巴黎奧運男籃8強如今也正式出爐後，將由美國對決巴西，德國碰頭希臘，加拿大遇上法國，至於塞爾維亞則要交手澳洲。接下來各隊會有2天休息時間，8月6日正式依順序進行8強賽，場館也將從里爾移回巴黎，8月8日和9月9日為4強賽；8月10日銅牌戰，8月11日則將進行金牌戰。


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