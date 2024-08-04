奧運籃球／塞爾維亞順利晉級！南蘇丹主帥賽後怒嗆：罰球數真可笑

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本場比賽雙方獲得的罰球次數相當懸殊，塞爾維亞一共獲得31次罰球機會，至於南蘇丹則是只有6次，也成為勝負關鍵。而賽後南蘇丹主帥Royal Ivey更是在賽後記者會上怒噴裁判，他說到：「真是可笑，真是可笑！我的隊員們全心全意地投入到這場比賽中，可是這樣的結果真是可笑，這就是我要說的全部。」
「看看我們2隊的罰球次數，他們罰31個，我們6個，我需要知道這到底是怎麼做到的。這真是可笑，回答我這個問題，怎麼做到的，我需要答案，解釋給我聽！」Ivey相當不滿地說到。
南蘇丹確定遭淘汰出局 驚奇之旅就此告終
而塞爾維亞此戰以11分之差戰勝南蘇丹之後，由於塞爾維亞只要贏南蘇丹至少3分，就能保送希臘取得8強資格；因此希臘如今確定晉級8強，後續將要交手德國隊；而南蘇丹也是繼波多黎各、西班牙與日本之後，第4支遭淘汰出局的球隊。
而本屆巴黎奧運男籃8強如今也正式出爐後，將由美國對決巴西，德國碰頭希臘，加拿大遇上法國，至於塞爾維亞則要交手澳洲。接下來各隊會有2天休息時間，8月6日正式依順序進行8強賽，場館也將從里爾移回巴黎，8月8日和9月9日為4強賽；8月10日銅牌戰，8月11日則將進行金牌戰。
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