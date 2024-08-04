提升反毒能見度 中市辦「青春Energy拒毒演很大」宣導
台中市府衛生局4日舉辦「青春Energy拒毒演很大」反毒宣導活動，邀請中市從事毒品聚制網絡相關局處、台中地檢署、醫療院所及民間機構設攤宣導。此外，也邀請卡米地喜劇俱樂部帶來反毒喜劇秀、學生反毒戲劇、Passion Sisters中信兄弟啦啦隊及臺中市醫師協會貓頭鷹SAX重奏團參與演出，透過寓教於樂的多元表演及闖關宣導，提升反毒能見度，增加市民反毒知能。
記者金武鳯/台中報導
衛生局表示，近年來新興毒品取得管道方便又多元，常以即溶包、飲料、果凍糖果等形式出現。由於包裝精美、色彩豐富，容易吸引青少年因好奇而嘗試使用。暑假期間青少年容易放鬆心情，外出玩樂，切記一定要保持警覺，注意來路不明或未見過包裝的食物，避免因好奇而輕易嘗試，若不慎誤食，請盡快就醫。
衛生局長曾梓展表示，今日透過反毒戲劇表演及互動式遊戲，吸引民眾的目光，有效強化反毒及識毒觀念，學習如何遠離新興毒品危害，增加民眾反毒知能，民眾完成闖關後，即可兌換花蓮好米。現場也有花蓮農特產品展示攤位，號召市民一起用實際行動支持花蓮強震颱風過後經濟復甦。
另外，台中市政府毒品危害防制中心長期輔導藥癮者，協助藥癮者穩定復歸家庭及社區，希望能降低藥癮復發頻率，持續打造無毒家園。曾局長呼籲，如果您或您的家人、朋友有毒品防制或藥癮戒治相關問題，歡迎撥打24小時毒品危害防制中心諮詢專線0800-770885(請請你、幫幫我)尋求協助，由專人提供相關諮詢服務。
今日活動包括臺中市政府衛生局長曾梓展、臺灣臺中地方檢察署詹益昌主任檢察官、國立中正大學防制藥物濫用教育中心楊士隆主任、市議員陳文政、陳俞融及林祈烽議員代表、市政顧問謝永宏、蕭銘宏、朱光華、謝孝杭及李淑玲顧問、臺中市北區陳宗祈區長、衛生福利部彰化醫院丁碩彥顧問醫師、衛生福利部草屯療養院黃介良主任、財團法人法律扶助基金會南投分會李美玉執行秘書、臺中市藥師公會陳振聲理事長及各毒品防制網絡單位、北區各里長等代表到場共襄盛舉，一同響應反毒。