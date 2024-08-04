《央視》不播麟洋配抗中！周玉蔻：逼出中國愚官儍笨壞原形
台灣羽球男雙王齊麟、李洋今（4）日晚間10時許將對上中國組合梁偉鏗、王昶，如今卻傳出《央視》因故將不提供轉播。對此資深媒體人周玉蔻表示，實在不懂習近平政權在想什麼？連中華台北也怕嗎？問題是中國觀眾不敢也不能抗議，「一場巴黎奧運羽球冠軍大賽，又逼出中國中央一群愚蠢官員現出儍笨壞原形！」
記者陳威叡／台北報導
《央視》因故不播巴黎奧運羽球男雙金牌戰，周玉蔻直言，一場羽球賽，台灣和中國的距離更遠了，實在不懂主控《央視》的中國習近平政權在想什麼，是連中華台北也怕嗎？升五環旗、唱國旗歌，台灣人痛恨不已不得不接受的場面，習近平卻很害怕？還是擔心中國傳奇跳水少女全紅嬋的廣東同鄉，要求以她中華廣東名義參加奧運跳水比賽嗎？
周玉蔻不解，還是習近平擔心全場啦啦隊、海報，都是Taiwan、Taiwan，中國自晦的「中國台灣」，台灣是中國一部分的宣傳謊言活生生被球賽直播揭穿，只好斷訊？或認為麟洋長得太陽光、太可愛、太迷人了，擔心中國觀眾因而愛上台灣？不管怎樣，不合道理。
周玉蔻說，要是在台灣，就算以前黨國控制的三台時代，誰敢這樣做，必定要被罵翻的，問題是中國觀眾不敢也不能抗議，「一場巴黎奧運羽球冠軍大賽，又逼出中國中央一群愚蠢官員現出儍笨壞原形！」